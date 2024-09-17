AFAD Duyurdu: Manisa'da Deprem, Çevre İllerden de Hissedildi
AFAD Duyurdu: Manisa'da Deprem, Çevre İllerden de Hissedildi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 14.22'de 4,0 büyüklüğünde deprem yaşandı.
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Deprem, yerin yaklaşık 17,73 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, çevre illerden de hissedildi.
AFAD'ın Manisa'da meydana gelen deprem için yaptığı bilgilendirme 👇
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