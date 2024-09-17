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AFAD Duyurdu: Manisa'da Deprem, Çevre İllerden de Hissedildi

AFAD Duyurdu: Manisa'da Deprem, Çevre İllerden de Hissedildi

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.09.2024 - 14:40 Son Güncelleme: 17.09.2024 - 14:48

Manisa ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD Manisa merkezli depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. 

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 14.22'de 4,0 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 14.22'de 4,0 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Deprem, yerin yaklaşık 17,73 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, çevre illerden de hissedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 17,73 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, çevre illerden de hissedildi.

AFAD'ın Manisa'da meydana gelen deprem için yaptığı bilgilendirme 👇

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