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AFAD Duyurdu: Çanakkale’de 5.2 Büyüklüğünde Deprem

AFAD Duyurdu: Çanakkale’de 5.2 Büyüklüğünde Deprem

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.01.2025 - 23:48 Son Güncelleme: 21.01.2025 - 23:55

AFAD, Ege Denizi’inde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, çevre illerden de hissedildi. AFAD, deprem sonrasında olumsuz bir durum ihbarı almadıklarını paylaştı. 

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AFAD'ın paylaşımı 👇

AFAD'ın paylaşımı 👇
twitter.com

Deprem, Balıkesir, Bursa gibi komşu illerde de hissedildi.

Deprem, Balıkesir, Bursa gibi komşu illerde de hissedildi.

AFAD'dan yeni açıklama 👇

AFAD'dan yeni açıklama 👇
twitter.com

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı 👇

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı 👇
twitter.com

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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