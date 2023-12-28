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Adeta Derdinize Ortak Olacak 12 Sizi Anlayan Şarkı

etiket Adeta Derdinize Ortak Olacak 12 Sizi Anlayan Şarkı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 23:14

Bazen tam olarak içimizdeki ertleri anlatamayız. İşte tam o zamanlarda müzik derdimize derman olur, bizi anlar, hislerimizi anlatır... İşte kendinizi kötü ve üzgün hissettiğinizde, kimsenin sizi anlamadığını düşündüğünüzde dinleyebileceğiniz, sizi anlayacak o şarkılar!

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1. Sam Smith - Stay With Me

2. Adele - Hello

3. John Legend - All of Me

4. Ed Sheeran - Photograph

5. James Blunt - Goodbye My Lover

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6. Florence + The Machine - Shake It Out

7. Birdy - Strange Birds

8. Keane - Somewhere Only We Know

9. Daughter - Youth

10. The Fray - How to Save a Life

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11. Damien Rice - The Blower's Daughter

12. Ben Howard - Promise

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