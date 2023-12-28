Adeta Derdinize Ortak Olacak 12 Sizi Anlayan Şarkı
Adeta Derdinize Ortak Olacak 12 Sizi Anlayan Şarkı
Bazen tam olarak içimizdeki ertleri anlatamayız. İşte tam o zamanlarda müzik derdimize derman olur, bizi anlar, hislerimizi anlatır... İşte kendinizi kötü ve üzgün hissettiğinizde, kimsenin sizi anlamadığını düşündüğünüzde dinleyebileceğiniz, sizi anlayacak o şarkılar!
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1. Sam Smith - Stay With Me
2. Adele - Hello
3. John Legend - All of Me
4. Ed Sheeran - Photograph
5. James Blunt - Goodbye My Lover
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6. Florence + The Machine - Shake It Out
7. Birdy - Strange Birds
8. Keane - Somewhere Only We Know
9. Daughter - Youth
10. The Fray - How to Save a Life
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11. Damien Rice - The Blower's Daughter
12. Ben Howard - Promise
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