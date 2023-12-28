Adeta Derdinize Ortak Olacak 12 Sizi Anlayan Şarkı

Bazen tam olarak içimizdeki ertleri anlatamayız. İşte tam o zamanlarda müzik derdimize derman olur, bizi anlar, hislerimizi anlatır... İşte kendinizi kötü ve üzgün hissettiğinizde, kimsenin sizi anlamadığını düşündüğünüzde dinleyebileceğiniz, sizi anlayacak o şarkılar!