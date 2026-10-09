Adanaspor'da Satış İddiası: Başkan Ergin Göleli Devretmeye Hazırlanıyor, Masadaki İsim Uğur Özdemir

Edinilen bilgilere göre Ergin Göleli, Adanaspor'u devretme fikrine sıcak bakıyor. Satış sürecinde öne çıkan isim ise iş insanı Uğur Özdemir. Özdemir'in kulübü devralmak için mevcut yönetimle masaya oturduğu, görüşmelerin olumlu ilerlediği ileri sürüldü.

Ancak ortada henüz imzalanmış bir devir ya da kulüpten gelen resmî bir açıklama yok. Anlaşma sağlanırsa 72 yıllık çınarda yeni bir yönetim dönemi başlayabilir; sağlanamazsa Göleli koltukta kalmaya devam edecek.