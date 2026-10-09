Adanaspor'da Satış İddiası: Başkan Ergin Göleli Devretmeye Hazırlanıyor, Masadaki İsim Uğur Özdemir
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Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden 72 yıllık Adanaspor, bugün TFF 3. Lig'de ve el değiştirme ihtimaliyle gündemde. Başkan Ergin Göleli'nin kulübü devretmeye hazırlandığı, iş insanı Uğur Özdemir'in ise yönetimle görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü; taraflar arasındaki temasların olumlu ilerlediği iddia edilirken ortada henüz resmî bir anlaşma yok.
[Kaynak: Mynet]
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Adana basınına yansıyan iddiaya göre Başkan Göleli satışa sıcak bakıyor, masadaki isim iş insanı Uğur Özdemir.
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Kulüpteki düşüş, 2024-2025 sezonunun ortasındaki yönetim değişikliğinin ardından hızlandı.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Adanaspor, bu sezon ilk 5 maçında puan alamadı.
Sahadaki tablonun yanında kulübün mali dosyası da hukuki takipten kurtulamadı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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