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Adanaspor'da Satış İddiası: Başkan Ergin Göleli Devretmeye Hazırlanıyor, Masadaki İsim Uğur Özdemir

Adanaspor'da Satış İddiası: Başkan Ergin Göleli Devretmeye Hazırlanıyor, Masadaki İsim Uğur Özdemir

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.10.2026 - 07:56
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Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden 72 yıllık Adanaspor, bugün TFF 3. Lig'de ve el değiştirme ihtimaliyle gündemde. Başkan Ergin Göleli'nin kulübü devretmeye hazırlandığı, iş insanı Uğur Özdemir'in ise yönetimle görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü; taraflar arasındaki temasların olumlu ilerlediği iddia edilirken ortada henüz resmî bir anlaşma yok.

[Kaynak: Mynet]

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Adana basınına yansıyan iddiaya göre Başkan Göleli satışa sıcak bakıyor, masadaki isim iş insanı Uğur Özdemir.

Adana basınına yansıyan iddiaya göre Başkan Göleli satışa sıcak bakıyor, masadaki isim iş insanı Uğur Özdemir.

Edinilen bilgilere göre Ergin Göleli, Adanaspor'u devretme fikrine sıcak bakıyor. Satış sürecinde öne çıkan isim ise iş insanı Uğur Özdemir. Özdemir'in kulübü devralmak için mevcut yönetimle masaya oturduğu, görüşmelerin olumlu ilerlediği ileri sürüldü.

Ancak ortada henüz imzalanmış bir devir ya da kulüpten gelen resmî bir açıklama yok. Anlaşma sağlanırsa 72 yıllık çınarda yeni bir yönetim dönemi başlayabilir; sağlanamazsa Göleli koltukta kalmaya devam edecek.

Kulüpteki düşüş, 2024-2025 sezonunun ortasındaki yönetim değişikliğinin ardından hızlandı.

Kulüpteki düşüş, 2024-2025 sezonunun ortasındaki yönetim değişikliğinin ardından hızlandı.

Adanaspor'u Akgül ailesinden devralan Göleli döneminde ekonomik sorunlar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun uyguladığı cezalar ve kadrodan ayrılan futbolcular birbirini izledi. Kulüp önce 1. Lig'e veda ederek 2. Lig'e geriledi.

Düşüş orada da durmadı: Turuncu-beyazlılar bir alt lige daha düşerek bugün TFF 3. Lig'de mücadele ediyor. Bir zamanlar Süper Lig'in tanıdık adı olan kulüp için bu, art arda iki sezonda iki küme düşme anlamına geliyor.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Adanaspor, bu sezon ilk 5 maçında puan alamadı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Adanaspor, bu sezon ilk 5 maçında puan alamadı.

Sezona sıfır puanla başlayan Adanaspor, ilk 5 karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrıldı. Sportif başarısızlığın yanına mali ve idari sorunlar eklenince kulüpte yönetim değişikliği ihtimali yeniden gündeme geldi.

Taraftarların beklediği değişimin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise Göleli ile Özdemir arasındaki görüşmelerin sonucuna bağlı.

Sahadaki tablonun yanında kulübün mali dosyası da hukuki takipten kurtulamadı.

Sahadaki tablonun yanında kulübün mali dosyası da hukuki takipten kurtulamadı.

Gazete Vatan'ın Temmuz 2026'da aktardığı habere göre, iç saha maçlarında güvenlik hizmeti veren Rönesans Özel Güvenlik firması alacaklarını tahsil edemeyince Göleli ve Deniz Aras hakkında yasal işlem başlattı. İlk icra takibinde kulübün takım otobüsüne haciz konuldu, ancak araç üzerindeki başka haciz dosyaları nedeniyle firma sonuç alamadı.

Dosya bu kez Adana 2. İcra Ceza Mahkemesi'ne taşındı; suçlama 'alacaklıyı zarara uğratmak kastıyla mevcudu eksiltmek' olarak kayıtlara geçti. 5 Mayıs 2026'daki duruşmada mahkeme Göleli hakkında yakalama kararı çıkardı. Haberde, borç ödenmezse Adanaspor'un isim hakkının haczedilip açık artırmayla satılmasının masadaki en güçlü ihtimal olduğu öne sürüldü.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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