Adana’da Üst Üste Cinayetler: Babası Kızını Öldürdü, Arkadaşları “İntikam” Aldı
Adana’da Üst Üste Cinayetler: Babası Kızını Öldürdü, Arkadaşları “İntikam” Aldı
Adana’nın Yüreğir ilçesinde Dilan Ö., uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle sokak ortasında babası tarafından katledilmişti. Dilan Ö.’nün arkadaşları, bir AVM’nin otoparkında, olay yerinde Dilan Ö.’yü kurtarmadığını iddia ettikleri 26 yaşındaki Selam Şenci’yi önce dövdü, sonra bıçaklayarak öldürdü.
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54 yaşındaki Turhan Ö., uyuşturucu sattığını ve kullandığını öne sürdüğü kızı 19 yaşındaki Dilan Ö.’yü sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.
Dilan Ö’nün arkadaşları ise Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi'ndeki bir iş yerinin otoparkında Selam Şenci’yi, ‘Dilan’ı kurtarmadın’ gerekçesiyle dövdü.
5 kişilik gruptaki herkes, Şenci’yi dövdü. Daha sonra ismi öğrenilemeyen bir kadın, Şenci’yi bıçakladı. İki erkek şahıs ise bıçaklanan kişinin üzerine çıkıp zıplayarak darp etti. Özel hastaneye kaldırılan Şenci hayatını kaybetti.
İşte Selam Şenci’nin öldürülme anı 👇
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