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Adana’da Damat Katliamı! Eşini ve Ailesinden 3 Kişiyi Öldürdü, Bebeği Alıp Kaçtı

Adana’da Damat Katliamı! Eşini ve Ailesinden 3 Kişiyi Öldürdü, Bebeği Alıp Kaçtı

Adana
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
22.06.2024 - 18:31

Adana’da boşanma aşamasındaki eşini ve ailesinden 3 kişiyi öldüren damadın, katliamı 3 aylık bebeğini kendisine göstermedikleri için yaptığı ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13422 sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13422 sokakta meydana geldi.

Hakim A. ile evli olan Şükran A., şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanmaya karar verdi. Ailesinin evinde yaşamaya başlayan Şükran A., bu sırada dünyaya gelen 3 aylık evladı Deniz’i ise babasına göstermedi.

Hakim A. ile evli olan Şükran A., şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanmaya karar verdi. Ailesinin evinde yaşamaya başlayan Şükran A., bu sırada dünyaya gelen 3 aylık evladı Deniz’i ise babasına göstermedi.

Hakim A., öğle saatlerinde eşi Şükran A. ile görüşmek için kayınbabasının evine geldi. Hakim A. bu sırada ‘bana çocuğumu neden göstermiyorsun’ diyerek tartışma çıkarttı.

Hakim A., öğle saatlerinde eşi Şükran A. ile görüşmek için kayınbabasının evine geldi. Hakim A. bu sırada ‘bana çocuğumu neden göstermiyorsun’ diyerek tartışma çıkarttı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hakim A., belindeki tabancasını çıkararak önce eşi Şükran’ı daha sonra kaynanası Leyla A., kayınbabası Turgut E. ve kayınbiraderi Muhammed E.’nin üzerine kurşun yağdırdı. 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hakim A., belindeki tabancasını çıkararak önce eşi Şükran’ı daha sonra kaynanası Leyla A., kayınbabası Turgut E. ve kayınbiraderi Muhammed E.’nin üzerine kurşun yağdırdı. 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Hakim A. ise babası Şerif A. ile birlikte bebeğini alarak 81 EM 836 plakalı otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken kaçan şahıslar her yerde aranıyor.

Hakim A. ise babası Şerif A. ile birlikte bebeğini alarak 81 EM 836 plakalı otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken kaçan şahıslar her yerde aranıyor.
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Öte yandan, saldırıda ölen 4 kişinin cenazesi de otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Öte yandan, saldırıda ölen 4 kişinin cenazesi de otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
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