Adama Kartonda Makarna mı Yedirdiniz? Konser İçin İstanbul'a Gelen Jared Leto'nun ''İlk Durağı'' Gülümsetti!
Adama Kartonda Makarna mı Yedirdiniz? Konser İçin İstanbul'a Gelen Jared Leto'nun ''İlk Durağı'' Gülümsetti!
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2016 yılında vizyona giren ''Suicide Squad'' filmiyle hem ülkemizde hem de dünya genelinde yıldızı parlayan oyuncu ve şarkıcı Jared Leto, şimdilerde müzik kariyerine ağırlık vermiş durumda.
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Leto, şimdilerde gerçekleşen ''Thirty Seconds to Mars'' isimli turne kapsamında İstanbul'a geldi. Kendisi bu akşam Ülker Spor Arena'da sahne alıyor.
Jared Leto, İstanbul'a gelişini de bu paylaşımıyla sosyal medya hesabından duyurdu👇
E uzak yollardan geldi midesi de kazınmıştır haliyle. Leto, acıkan karnını doyurmak için Kuzguncuk'ta bulunan bir makarnacıyı tercih etti. Leto'nun bu tercihi sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü. Görenler ''Adama vere vere kartonda makarna mı verdiniz?'' şeklinde yorumlarda bulundu👇
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