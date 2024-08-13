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Ayça Çağla Altunkaya Kimdir? Acun Ilıcalı'nın Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Kaç Yaşında?

Ayça Çağla Altunkaya Kimdir? Acun Ilıcalı'nın Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Kaç Yaşında?

Acun Ilıcalı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 10:35

Uzun süredir Acun Ilıcalı ile aşk yaşayan Ayça Çağla Altunkaya, evlilik iddialarıyla dikkatleri üzerine çekti. Çiftin nikah masasına oturacaklarına dair iddialara henüz bir yanıt vermemesi kadar, güzelliğiyle dikkat çeken Altunkaya da merak konusu oldu. Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında ve nereli? 

İşte, detaylar...

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Avun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın düğün hazırlıklarında olduğu iddiası, tüm gözleri Altunkaya'ya çevirdi.

Avun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın düğün hazırlıklarında olduğu iddiası, tüm gözleri Altunkaya'ya çevirdi.

Geçtiğimiz yıl doğum gününde sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya evlenme teklifi eden Acun Ilıcalı'nın uzun süreli birlikteliğini evliliğe çevirdiği duyuldu. Çiftten henüz herhangi bir açıklama gelmese de Muğla'da bir otelin tüm odalarını kapattıkları iddiası 'Düğün tarihi ne zaman?' dedirtti!

Ayça Çağla Altunkaya Kimdir?

Ayça Çağla Altunkaya Kimdir?

Ayça Çağla Altunkaya, 2 Temmuz 1999 tarihinde Yalova'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını İstanbul'da tamamlayan Altunkaya, Nişantaşı Üniversitesi'nde Hemşirelik bölümünden mezun oldu. 

Güzelliği ve fiziğiyle dikkat çeken Altunkaya, eğitim hayatı boyunca amatör olarak basketbol takımında yer aldı. Sporla yakından ilgilendiği bilinen Ayça Çağla Altunkaya, aktif ve hareketli bir yaşam sürüyor.

Ayça Çağla Altunkaya, sosyal medya paylaşımları ve Acun Ilıcalı ile olan ilişkisi sebebiyle magazin dünyasının yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

Ayça Çağla Altunkaya, sosyal medya paylaşımları ve Acun Ilıcalı ile olan ilişkisi sebebiyle magazin dünyasının yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

İlk kez Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen Survivor yarışmasının çekimlerinde Acun Ilıcalı ile birlikte kamera karşısına çıkan Ayça Çağla Altunkaya, daha önce 31 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan 'O Ses Türkiye' yılbaşı özel bölümünde de yer almıştı. İkili daha sonra Instagram üzerinden beraberliklerini ilan etmişti.

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