Ayça Çağla Altunkaya Kimdir? Acun Ilıcalı'nın Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Kaç Yaşında?

Geçtiğimiz yıl doğum gününde sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya evlenme teklifi eden Acun Ilıcalı'nın uzun süreli birlikteliğini evliliğe çevirdiği duyuldu. Çiftten henüz herhangi bir açıklama gelmese de Muğla'da bir otelin tüm odalarını kapattıkları iddiası 'Düğün tarihi ne zaman?' dedirtti!