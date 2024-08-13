Ayça Çağla Altunkaya Kimdir? Acun Ilıcalı'nın Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Kaç Yaşında?
Ayça Çağla Altunkaya Kimdir? Acun Ilıcalı'nın Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Kaç Yaşında?
Uzun süredir Acun Ilıcalı ile aşk yaşayan Ayça Çağla Altunkaya, evlilik iddialarıyla dikkatleri üzerine çekti. Çiftin nikah masasına oturacaklarına dair iddialara henüz bir yanıt vermemesi kadar, güzelliğiyle dikkat çeken Altunkaya da merak konusu oldu. Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında ve nereli?
İşte, detaylar...
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Avun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın düğün hazırlıklarında olduğu iddiası, tüm gözleri Altunkaya'ya çevirdi.
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Ayça Çağla Altunkaya Kimdir?
Ayça Çağla Altunkaya, sosyal medya paylaşımları ve Acun Ilıcalı ile olan ilişkisi sebebiyle magazin dünyasının yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.
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