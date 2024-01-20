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Acı Haber Geldi: Yargı'nın Yönetmeni Dizinin Final Tarihini Açıkladı

Acı Haber Geldi: Yargı'nın Yönetmeni Dizinin Final Tarihini Açıkladı

Yargı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 17:06

Kanal D'nin 3 sezondur reyting rekoru kıran dizisi Yargı'nın final yapıp yapmayacağı tartışılırken, dizinin yönetmen Ali Bilgin katıldığı bir söyleşide final için tarih verdi.

KAYNAK: Acunmedya Akademi Söyleşi

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Kanal D ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Yargı, 3. sezonda olmasına rağmen reytinglerini arttırarak ekran yolculuğuna devam ediyor.

Kanal D ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Yargı, 3. sezonda olmasına rağmen reytinglerini arttırarak ekran yolculuğuna devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon final yaparak ekranlara veda etme kararı alsa da dizi fanlarının yoğun ısrarı üzerine 3. sezonu çekilen Yargı'dan "4. sezon sürprizi gelir mi?" büyük merak konusu.

Geçtiğimiz sezon final yaparak ekranlara veda etme kararı alsa da dizi fanlarının yoğun ısrarı üzerine 3. sezonu çekilen Yargı'dan "4. sezon sürprizi gelir mi?" büyük merak konusu.

Yayın döneminin bittiği Haziran'a daha aylar varken dizi fanları daha da meraklanırken, dizinin yönetmeni Ali Bilgin merakları acı bir haberle giderdi.

Yayın döneminin bittiği Haziran'a daha aylar varken dizi fanları daha da meraklanırken, dizinin yönetmeni Ali Bilgin merakları acı bir haberle giderdi.

Acunmedya Akademi'ye konuk olan Ali Bilgin, Yargı'nın 20 bölüm sonra final yapacağını duyurdu.

Acunmedya Akademi'ye konuk olan Ali Bilgin, Yargı'nın 20 bölüm sonra final yapacağını duyurdu.

Yargı'nın 3. sezonla final yapacağını bu şekilde öğrenirken, dizinin nasıl bir sonla biteceği ayrı bir merak konusu oldu.

Yargı'nın 3. sezonla final yapacağını bu şekilde öğrenirken, dizinin nasıl bir sonla biteceği ayrı bir merak konusu oldu.

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