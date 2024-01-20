Acı Haber Geldi: Yargı'nın Yönetmeni Dizinin Final Tarihini Açıkladı
Acı Haber Geldi: Yargı'nın Yönetmeni Dizinin Final Tarihini Açıkladı
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Kanal D ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Yargı, 3. sezonda olmasına rağmen reytinglerini arttırarak ekran yolculuğuna devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon final yaparak ekranlara veda etme kararı alsa da dizi fanlarının yoğun ısrarı üzerine 3. sezonu çekilen Yargı'dan "4. sezon sürprizi gelir mi?" büyük merak konusu.
Yayın döneminin bittiği Haziran'a daha aylar varken dizi fanları daha da meraklanırken, dizinin yönetmeni Ali Bilgin merakları acı bir haberle giderdi.
Acunmedya Akademi'ye konuk olan Ali Bilgin, Yargı'nın 20 bölüm sonra final yapacağını duyurdu.
Yargı'nın 3. sezonla final yapacağını bu şekilde öğrenirken, dizinin nasıl bir sonla biteceği ayrı bir merak konusu oldu.
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