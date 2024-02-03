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Abi Kardeş Tatlıtuğ'dan Porsiyonlarca Köfte Gömen Akalın'a 3 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Abi Kardeş Tatlıtuğ'dan Porsiyonlarca Köfte Gömen Akalın'a 3 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
03.02.2024 - 20:57

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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1. Şevval Şahin kendine vakit ayırdı, günün tadını çıkardı.

1. Şevval Şahin kendine vakit ayırdı, günün tadını çıkardı.

2. Pınar Deniz, "Bedensel olarak uyanığım ama ruhen asla" dedi.

2. Pınar Deniz, "Bedensel olarak uyanığım ama ruhen asla" dedi.

3. Hande Erçel'den ayna pozu geldi.

3. Hande Erçel'den ayna pozu geldi.

4. Nurgül Yeşilçay'ın hayvan sevgisi dile geldi.

4. Nurgül Yeşilçay'ın hayvan sevgisi dile geldi.

5. Ezgi Mola, oğluna uyku eğitimi verdiği anları paylaştı.

5. Ezgi Mola, oğluna uyku eğitimi verdiği anları paylaştı.
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6. Kıvanç Tatlıtuğ'dan abisiyle "kardeşlik" pozu

6. Kıvanç Tatlıtuğ'dan abisiyle "kardeşlik" pozu

7. Danla Bilic, saç stilini değiştirdi.

7. Danla Bilic, saç stilini değiştirdi.

8. Falsız kalmayan Alizade, takipçilerinden fal yorumu istedi.

8. Falsız kalmayan Alizade, takipçilerinden fal yorumu istedi.

9. Enis Arıkan, yıllar sonra karın tadını çıkardı.

9. Enis Arıkan, yıllar sonra karın tadını çıkardı.

10. Merve Boluğur, yine bildiğiniz gibi.

10. Merve Boluğur, yine bildiğiniz gibi.
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11. İrem Derici her zaman ki gibi formundaydı.

11. İrem Derici her zaman ki gibi formundaydı.

12. Demet Akalın, öğünün paylaştı "afiyet bal şeker olsun" dedirtti.

12. Demet Akalın, öğünün paylaştı "afiyet bal şeker olsun" dedirtti.

13. Ezhel, yine bir şeyler denedi.

13. Ezhel, yine bir şeyler denedi.

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