Abi Kardeş Tatlıtuğ'dan Porsiyonlarca Köfte Gömen Akalın'a 3 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Abi Kardeş Tatlıtuğ'dan Porsiyonlarca Köfte Gömen Akalın'a 3 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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1. Şevval Şahin kendine vakit ayırdı, günün tadını çıkardı.
2. Pınar Deniz, "Bedensel olarak uyanığım ama ruhen asla" dedi.
3. Hande Erçel'den ayna pozu geldi.
4. Nurgül Yeşilçay'ın hayvan sevgisi dile geldi.
5. Ezgi Mola, oğluna uyku eğitimi verdiği anları paylaştı.
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6. Kıvanç Tatlıtuğ'dan abisiyle "kardeşlik" pozu
7. Danla Bilic, saç stilini değiştirdi.
8. Falsız kalmayan Alizade, takipçilerinden fal yorumu istedi.
9. Enis Arıkan, yıllar sonra karın tadını çıkardı.
10. Merve Boluğur, yine bildiğiniz gibi.
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11. İrem Derici her zaman ki gibi formundaydı.
12. Demet Akalın, öğünün paylaştı "afiyet bal şeker olsun" dedirtti.
13. Ezhel, yine bir şeyler denedi.
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