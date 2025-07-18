ABD’de Yaygın Türkiye’de Henüz Pek Yok: Rehin Dükkanı Açmak Kaça Patlar? Para Kazandırır mı?

Size bir müşteri gelip Rolex saat bıraktığında veya bu taş pırlanta dediğinde, göz kararı fiyat biçemezsiniz. Eşyaların değerini doğru tespit etmek hem sizin hem müşterinin haklarını korumak için çok ama çok önemli! Bu nedenle bir kuyumcu, saat eksperi ve antikacıyla çalışmanız gerek. Bazı dükkanlar bu işleri dışarıdan hizmet alarak çözerken, bazıları ise kendi bünyelerinde uzman bulunduruyor. Bu da maaşlı bir uzman çalıştıracaksanız ekstra 30-40 bin TL'lik aylık gider anlamına geliyor. Ekspertiz hatası durumunda değerli bir eşya ucuza giderse, işletme zarar görecektir. O yüzden bu adımda cimrilik yapılmamalı, kalite kesinlikle şart. Zira rehin dükkanında güvenilirlik, en az kâr kadar önemli bir unsur.