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ABD’de Yaygın Türkiye’de Henüz Pek Yok: Rehin Dükkanı Açmak Kaça Patlar? Para Kazandırır mı?

etiket ABD’de Yaygın Türkiye’de Henüz Pek Yok: Rehin Dükkanı Açmak Kaça Patlar? Para Kazandırır mı?

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
18.07.2025 - 17:02

Zor zamanların kurtarıcısı, belirsizliklerin finansal panzehiri. Rehin dükkanları! ABD’de neredeyse her mahallede karşınıza çıkabilecek bu sistem, insanların ellerindeki değerli eşyaları geçici olarak nakde çevirmesine olanak tanıyor. Ancak Türkiye’de henüz yaygın değil ve bu da girişimciler için hem büyük bir fırsat hem de dikkatli planlama gerektiren bir risk alanı anlamına geliyor. Rehinci olmak ne alaka diye düşünebilirsiniz ama işin içinde düşündüğünüzden daha fazla strateji, yasal sorumluluk ve kâr potansiyeli bulunuyor. Gelin rehin dükkanı açmanın maliyetlerini, prosedürlerini ve getirilerini birlikte detaylıca inceleyelim!

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Rehin dükkanı açmak için öncelikle ciddi bir yasal süreçten geçmeniz gerekiyor.

Rehin dükkanı açmak için öncelikle ciddi bir yasal süreçten geçmeniz gerekiyor.

Türkiye’de rehin dükkanı açmak için 'Yetkili Kuyumcu' ya da 'Yetkili Tefeci' lisansına sahip olmanız gerekiyor. Rehinci faaliyeti, 2006 yılında çıkarılan 5464 sayılı 'Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu' ile düzenlenmiş durumda. Bununla birlikte faaliyet alanınız, taksitli satışlar veya faizli borç işlemleri içerdiği için BDDK’nın iznine tabisiniz. Ayrıca vergi levhası, Ticaret Odası kaydı, esnaf sicili gibi klasik prosedürler de var. Bu süreç, ortalama 3-6 ay arasında tamamlanabiliyor. Yani hadi rehinci oluyorum diyerek dükkan açmak ne yazık ki mümkün değil. Profesyonel bir hukukçu desteği şart. Aksi halde büyük cezalara çarptırılabilirsiniz.

Başlangıç maliyetleri tahmin ettiğinizden daha yüksek.

Başlangıç maliyetleri tahmin ettiğinizden daha yüksek.

Dükkan kiralama maliyeti, şehir merkezindeyseniz aylık 40-60 bin TL bandına olacaktır. Ancak asıl maliyet, kasada sürekli hazır bulunması gereken nakit sermaye. Çünkü müşteriler ellerindeki eşyayı bırakıp karşılığında para alıyorlar ve siz o parayı her zaman hazırda tutmalısınız. Minimum 1 milyon TL’lik bir başlangıç sermayesi önerilirken, altın ve mücevher alımı yapacaksanız bu rakam 3-5 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor. Güvenlik sistemleri, kasa, alarm, kamera, alarm bağlantılı çelik kapı gibi önlemler ise ekstra 200-300 bin TL’ye mal olacaktır. Tefecilikle karıştırılmamak için her işlemde resmi belge düzenlemek gerekiyor, dolayısıyla yazarkasa, pos cihazı, bilgisayar ve yazılım masraflarını da unutmamak gerekmekte.

Eşyaların ekspertizi için profesyonel destek şart!

Eşyaların ekspertizi için profesyonel destek şart!

Size bir müşteri gelip Rolex saat bıraktığında veya bu taş pırlanta dediğinde, göz kararı fiyat biçemezsiniz. Eşyaların değerini doğru tespit etmek hem sizin hem müşterinin haklarını korumak için çok ama çok önemli! Bu nedenle bir kuyumcu, saat eksperi ve antikacıyla çalışmanız gerek. Bazı dükkanlar bu işleri dışarıdan hizmet alarak çözerken, bazıları ise kendi bünyelerinde uzman bulunduruyor. Bu da maaşlı bir uzman çalıştıracaksanız ekstra 30-40 bin TL'lik aylık gider anlamına geliyor. Ekspertiz hatası durumunda değerli bir eşya ucuza giderse, işletme zarar görecektir. O yüzden bu adımda cimrilik yapılmamalı, kalite kesinlikle şart. Zira rehin dükkanında güvenilirlik, en az kâr kadar önemli bir unsur.

Kâr marjı faiz üzerinden değil, risk ve süreye göre belirleniyor.

Kâr marjı faiz üzerinden değil, risk ve süreye göre belirleniyor.

Diyelim ki müşteri size bir bilezik bıraktı ve siz 10.000 TL verdiniz. Sözleşmeye göre bu para, 30 gün içinde %15 faizle geri alınacak. Yani bir ayda 1.500 TL kazanmış olacaksınız. Ancak müşteri gelmezse, eşyayı satma hakkınız doğmuş oluyor. Eğer piyasa değeri 9.000 TL olan bir şeyi 10.000 TL’ye rehin aldıysanız ve satmak zorunda kalırsanız zarar edersiniz. Kısacası yüksek faiz oranı teoride güzel gözükse de pratikte batmamak için çok dikkatli hesap yapılmalı. Ayrıca bazı müşteriler düzenli gelir kaynağı haline gelebilirken, bazıları ise hiç geri dönmeyebilir de. Bu da likidite krizine yol açacaktır. Riskli ama dengeli oynarsanız getirisi yüksek olur!

Peki, hangi eşyalar rehin alınabilir, hangileri asla alınamaz?

Altın, pırlanta, saat, telefon, tablet, laptop gibi kolay taşınabilir ve yüksek değeri olan eşyalar genelde tercih edilenler. Elektronik ürünlerde model yılı çok önemli çünkü hızlı değer kaybederler. Beyaz eşya, TV gibi hacimli ürünler ise hem depo maliyeti yaratır hem de ilgi görmez. Tabanca, pasaport, kimlik gibi yasal sıkıntı yaratacak eşyalar ise kesinlikle kabul edilmemeli. Ayrıca çalıntı eşyayı almanız durumunda hem eşya hem lisansınız elinizden gidebilir tam da bu yüzden rehin alınan her ürün için mutlaka kimlik karşılığı, fatura ve sözleşme düzenlenir.

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Türkiye’de rehin dükkanları için fırsatlar var mı?

Henüz yaygın olmaması, pazarda ilk olmanın avantajını beraberinde getiriyor. Büyükşehirlerde, özellikle işlek merkezlerde bu sistemin talep görmesi öngörülebilir. Ancak aynı zamanda kültürel önyargılar, ayıp ya da çaresizlik gibi etiketlemeler bu sistemin toplumsal kabullenmesini yavaşlatacaktır. Bir de bankaların bireysel kredi sistemleri yaygınlaştıkça insanlar ilk tercih olarak rehinciye gitmiyor. Yine de kredi notu düşük, banka dışı çözümler arayan bir kesim her zaman olacak. Bu kesim için şeffaf ve etik çalışan bir rehin dükkanı önemli bir alternatif olacaktır. Doğru konum, doğru strateji ve sağlam sermaye ile Türkiye’de de bu sistem ciddi bir boşluğu doldurabilme imkanına sahip.

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Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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