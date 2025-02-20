ABD'de Son 1 Ayda 4. Uçak Kazası: İki Uçak Havada Çarpıştı, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
ABD'de Son 1 Ayda 4. Uçak Kazası: İki Uçak Havada Çarpıştı, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
ABD'nin Arizona eyaletinde iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
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ABD'de bir uçak kazası daha meydana geldi.
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Havalimanı geçici olarak kapatılırken, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve NTSB kazaya ilişkin inceleme başlattı.
ABD'DE PEŞ PEŞE UÇAK KAZALARI OLUYOR: SON 1 AYDA 4. UÇAK KAZASI
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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