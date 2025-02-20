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ABD'de Son 1 Ayda 4. Uçak Kazası: İki Uçak Havada Çarpıştı, 2 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'de Son 1 Ayda 4. Uçak Kazası: İki Uçak Havada Çarpıştı, 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.02.2025 - 10:23

ABD'nin Arizona eyaletinde iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

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ABD'de bir uçak kazası daha meydana geldi.

ABD'de bir uçak kazası daha meydana geldi.

Arizona'da eyaletinde Marana Bölgesel Havalimanı'nda Lancair 360 MK II tipi uçak ile Cessna 172S tipi uçak, havada çarpıştı. 

Marana Polis Departmanı, uçaklarda 2'şer kişi olduğunu belirterek kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), kazanın ardından Cessna uçağının iniş yapabildiğini, diğer uçağın ise pist yanındaki araziye düştüğünü ve alev aldığını belirtti.

Havalimanı geçici olarak kapatılırken, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve NTSB kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Havalimanı geçici olarak kapatılırken, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve NTSB kazaya ilişkin inceleme başlattı.

'Kontrolsüz alan' olarak nitelendirilen Marana Bölgesel Havalimanında hava trafik kontrol kulesi bulunmuyor. Pilotlar, konumlarını diğer uçaklara bildirmek için Ortak Trafik Uyarı Frekansını kullanıyor.

ABD'DE PEŞ PEŞE UÇAK KAZALARI OLUYOR: SON 1 AYDA 4. UÇAK KAZASI

ABD'DE PEŞ PEŞE UÇAK KAZALARI OLUYOR: SON 1 AYDA 4. UÇAK KAZASI

ABD'de 30 Ocak'ta Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'nda askeri helikopterle American Airlines yolcu uçağı havada çarpışmış, 67 kişi hayatını kaybetmişti. 

Philadelphia şehrinde ise 1 Şubat'ta ambulans uçağın düşmesi sonucu 7 kişi, Alaska'da 7 Şubat'ta küçük bir uçağın düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetmişti. 

11 Şubat'ta Arizona eyaletindeki Scottsdale Havalimanı'nda pistten çıkan özel jetin park halindeki başka bir jete çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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