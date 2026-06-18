article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
ABD - Avustralya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? ABD - Avustralya Maçı Hangi Kanalda, Nereden İzlenir?

ABD - Avustralya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? ABD - Avustralya Maçı Hangi Kanalda, Nereden İzlenir?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
18.06.2026 - 09:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Grup aşamasındaki maçlar devam ederken gözler bu kezi Türkiye'nin yer aldığı D Grubu'na çevrildi. ABD ile Avustralya arasında oynanacak olan mücadele merakla bekleniyor. İlk maçlarını kazanarak turnuvaya üç puanla başlayan iki takım, grup liderliği yolunda kritik bir sınava çıkıyor. 

Peki Amerika-Avusturalya maçı ne zaman, saat kaçta? ABD-Avusturalya maçı hangi kanalda?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD - Avustralya Maçı Ne Zaman?

ABD - Avustralya Maçı Ne Zaman?

ABD - Avustralya maçı 19 Haziran 2026 Cuma günü oynanacak. Heyecan verici maç, Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelecek. Her iki takım da ilk maçlarını kazanarak turnuvaya üç puanla başlamıştı. Bu nedenle ikili arasındaki maç, grup liderliği yolunda kritik bir sınav olarak görülüyor.

ABD - Avustralya Maçı Saat Kaçta?

ABD Avustralya maçı Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Seattle Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, D Grubu'ndaki puan tablosunu doğrudan etkileyecek.

ABD - Avustralya Maçı Hangi Kanalda, Nereden İzlenir?

ABD - Avustralya Maçı Hangi Kanalda, Nereden İzlenir?

2026 Dünya Kupası'nın resmi yayıncısı olan TRT, ABD Avustralya maçını futbolseverlerle buluşturacak. Bu kritik karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT 1 Canlı İzleme Ekranı

ABD Avustralya maçını bilgisayar, tablet veya akıllı telefon üzerinden canlı izlemek için TRT 1'in resmi internet sitesindeki 'Canlı İzle' sekmesini kullanabilirsiniz.

TRT 1 Dünya Kupası Maçları İzleme Ekranı

ABD Avustralya'yı Yenerse, Berabere Kalırsa Türkiye Elenir mi?

ABD Avustralya'yı Yenerse, Berabere Kalırsa Türkiye Elenir mi?

FIFA turnuva formatında grup aşamalarında puan sistemi (galibiyet 3, beraberlik 1, mağlubiyet 0) ve eşitlik durumunda ikili averaj gibi kriterler belirleyicidir. Bu nedenle her maçın sonucunda matematiksel dengeyi doğrudan değişebilir. ABD-Avustralya karşılaşması, Türkiye’nin kaderini belirleyen kritik bir eşik olabilir.

DÜNYA KUPASI D GRUBU MAÇ TARİHLERİ

  • 13 Haziran 2026 | ABD 4-1 Paraguay

  • 14 Haziran 2026 | Avustralya 2-0 Türkiye

  • 19 Haziran 2026 | ABD - Avustralya (22.00)

  • 20 Haziran 2026 | Türkiye - Paraguay (06.00)

  • 26 Haziran 2026 | Paraguay - Avustralya (05.00)

  • 26 Haziran 2026 | Türkiye - ABD (05.00)

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın