ABD - Avustralya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? ABD - Avustralya Maçı Hangi Kanalda, Nereden İzlenir?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Grup aşamasındaki maçlar devam ederken gözler bu kezi Türkiye'nin yer aldığı D Grubu'na çevrildi. ABD ile Avustralya arasında oynanacak olan mücadele merakla bekleniyor. İlk maçlarını kazanarak turnuvaya üç puanla başlayan iki takım, grup liderliği yolunda kritik bir sınava çıkıyor.

Peki Amerika-Avusturalya maçı ne zaman, saat kaçta? ABD-Avusturalya maçı hangi kanalda?