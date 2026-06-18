ABD - Avustralya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? ABD - Avustralya Maçı Hangi Kanalda, Nereden İzlenir?
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Grup aşamasındaki maçlar devam ederken gözler bu kezi Türkiye'nin yer aldığı D Grubu'na çevrildi. ABD ile Avustralya arasında oynanacak olan mücadele merakla bekleniyor. İlk maçlarını kazanarak turnuvaya üç puanla başlayan iki takım, grup liderliği yolunda kritik bir sınava çıkıyor.
Peki Amerika-Avusturalya maçı ne zaman, saat kaçta? ABD-Avusturalya maçı hangi kanalda?
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ABD - Avustralya Maçı Ne Zaman?
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ABD - Avustralya Maçı Hangi Kanalda, Nereden İzlenir?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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