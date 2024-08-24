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A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Braun Ipl Silk · Expert Pro 5 Evde Tüy Alma Cihazı Alınır mı?

etiket A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Braun Ipl Silk · Expert Pro 5 Evde Tüy Alma Cihazı Alınır mı?

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 05:27

Eğer evde kalıcı ve profesyonel bir tüy alma deneyimi yaşamak istiyorsanız, Braun IPL Silk·expert Pro 5 PL5146, tam da aradığınız ürün olabilir. SensoAdapt™ teknolojisi ve uzun ömürlü flaş kapasitesiyle dikkat çeken bu cihaz, hızlı ve güvenli tüy alma işlemi için ideal bir seçenek sunuyor. Çanta ve Venus tıraş makinesiyle birlikte gelen bu set, kişisel bakım rutininizi bir üst seviyeye taşımaya hazır. Şimdi, bu gelişmiş cihazın teknik özelliklerini ve kullanıcı deneyimlerini hep birlikte detaylı bir şekilde inceleyelim.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 20.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Braun Ipl Silk·expert Pro 5, Evde Tüy Alma, Çanta, Venus Tıraş Makinesi, 2 Başlık Ile, PL5146

Braun Ipl Silk·expert Pro 5, Evde Tüy Alma, Çanta, Venus Tıraş Makinesi, 2 Başlık Ile, PL5146

Braun IPL Silk·expert Pro 5 PL5146, evde tüy alma işlemlerinde profesyonel sonuçlar sunan gelişmiş bir cihazdır. SensoAdapt™ teknolojisi, 400.000 flaş ömrü ve iki farklı başlık ile donatılmış bu set, Venus tıraş makinesi ve taşıma çantasıyla birlikte eksiksiz bir bakım deneyimi sunar.

SensoAdapt™ Teknolojisi ile Güvenli Uygulama - 400.000 Flaş ile Uzun Ömürlü Kullanım

SensoAdapt™ Teknolojisi ile Güvenli Uygulama - 400.000 Flaş ile Uzun Ömürlü Kullanım

Braun IPL Silk·expert Pro 5 PL5146, SensoAdapt™ teknolojisi sayesinde cilt tonunuza en uygun ışık yoğunluğunu otomatik olarak ayarlar. Bu teknoloji, her bir ışık atımında cilt tonunuzu 80 kez tarar ve güvenli, etkili bir uygulama sunar.

Bu cihaz, 400.000 flaş ömrü ile tasarlanmıştır, bu da 22 yıla kadar tüy azaltma seanslarını kapsayacak şekilde kullanım sağlar. Uzun vadede tüylerin azalmasını sağlayarak pürüzsüz bir cilde kavuşmanıza yardımcı olur.

Hızlı ve Kolay Uygulama - 2 Başlık ile Kişiselleştirilmiş Bakım

Hızlı ve Kolay Uygulama - 2 Başlık ile Kişiselleştirilmiş Bakım

Braun IPL Silk·expert Pro 5, hızlı uygulama imkanı sunar. Bacak gibi geniş bölgelerde sadece 5 dakikada sonuç alabilir, böylece zamanınızı en verimli şekilde kullanabilirsiniz. Cihazın kolay kullanımı, evde profesyonel sonuçlar elde etmenizi sağlar.

Cihaz, geniş ve dar alanlarda kullanıma uygun iki farklı başlıkla gelir. Bu başlıklar, vücut ve yüz gibi farklı bölgelerde en uygun ve hassas tüy alma işlemini gerçekleştirmenizi sağlar.

Venus Tıraş Makinesi ile Tamamlayıcı Set - Taşıma Çantası ile Pratik Saklama

Venus Tıraş Makinesi ile Tamamlayıcı Set - Taşıma Çantası ile Pratik Saklama

Setin içinde yer alan Venus tıraş makinesi, tüyleri IPL işlemine hazırlamak için mükemmel bir çözümdür. Tıraş sonrası uygulama, cihazın etkisini maksimuma çıkarır ve daha pürüzsüz sonuçlar elde etmenizi sağlar.

Braun IPL Silk·expert Pro 5, şık ve pratik bir taşıma çantası ile gelir. Bu çanta, cihazınızı güvenli bir şekilde saklamanızı ve seyahatlerinizde rahatça yanınızda taşımanızı sağlar.

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

  • SensoAdapt™ Teknolojisi: Cilt tonunu 80 kez/saniye tarayarak otomatik olarak en uygun ışık yoğunluğunu seçer.

  • Flaş Ömrü: 400.000 flaş kapasitesi, yaklaşık 22 yıl boyunca düzenli kullanım imkanı sağlar.

  • Uygulama Hızı: Bacak gibi geniş bölgeleri sadece 5 dakikada işleyebilir, bu da hızlı bir uygulama süresi sunar.

  • Cihaz Başlıkları: Vücut ve yüz gibi farklı bölgeler için geniş ve dar alanlarda kullanılabilir iki başlık içerir.

  • Venus Tıraş Makinesi: IPL işlemine hazırlık amacıyla tüyleri almak için Venus tıraş makinesi ile birlikte gelir.

  • Taşıma Çantası: Cihazı güvenle saklamak ve taşımak için şık ve kompakt bir taşıma çantası ile donatılmıştır.

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Kullanıcı yorumları:

Kullanıcı yorumları:

'Bu cihazı aldıktan sonra tüylerden kurtulmak gerçekten daha kolay hale geldi. SensoAdapt™ teknolojisi sayesinde cildime uygun ayarları kendisi yapıyor ve çok güvenli hissediyorum. Düzenli kullanımda tüylerim belirgin şekilde azaldı. Uzun ömürlü flaş kapasitesi de harika, yıllarca kullanabileceğim bir cihaz.'

'Evde tüy alma için Braun IPL Silk·expert Pro 5'i kullanmaya başladım ve sonuçlardan çok memnunum. Venus tıraş makinesi ile tüyleri önceden hazırlamak çok pratik oluyor. Bacaklarım gibi geniş bölgeleri hızlıca geçebildiğim için zaman tasarrufu sağlıyor. Kesinlikle tavsiye ederim!'

'Bu ürünü kullanmaya başladıktan sonra tüy alma rutini tamamen değişti. Özellikle yüz için olan başlık çok hassas ve etkili. Taşıma çantası sayesinde cihazı güvenli bir şekilde saklayabiliyorum. Fiyatına değer bir yatırım olduğunu düşünüyorum, cildim çok daha pürüzsüz ve bakımlı.'

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