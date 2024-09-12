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A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Samsung VS15A6031R1 Jet 60 Şarjlı Dikey Süpürge Alınır mı?

etiket A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Samsung VS15A6031R1 Jet 60 Şarjlı Dikey Süpürge Alınır mı?

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 17:21

Eğer hem güçlü hem de pratik bir süpürge arıyorsanız, Samsung Jet 60 Şarjlı Dikey Süpürge tam size göre! 150W emiş gücü, dijital invertör motoru ve hafif yapısı ile evdeki temizlik işlerini kolaylaştıran bu model, farklı zeminlerde etkili bir performans sunuyor. Üstelik uzun pil ömrü ve çok katmanlı filtreleme sistemiyle sadece zemini değil, havayı da temiz tutuyor!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 12.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Dijital Invertör Motor - 150W Güçlü Emiş Kapasitesi - Çok Katmanlı Filtreleme Sistemi

Dijital Invertör Motor - 150W Güçlü Emiş Kapasitesi - Çok Katmanlı Filtreleme Sistemi

Bu süpürgede kullanılan dijital invertör motor, verimliliği artırarak enerji tüketimini azaltır. Bu motor sayesinde süpürge, daha uzun süre güçlü bir emiş gücünü korur ve temizlik sırasında maksimum performans sunar.

Samsung Jet 60, 150W emiş gücüyle her türlü kiri ve tozu zahmetsizce toplar. Hem halılarda hem de sert zeminlerde güçlü performans gösterir ve temizliği derinlemesine yapar.

Jet 60, toz ve alerjenleri yüzde 99,99 oranında yakalayan çok katmanlı bir filtreleme sistemine sahiptir. Bu sayede evin havası temiz kalır ve alerji riskleri azaltılır.

Hafif ve Ergonomik Tasarım - Uzun Pil Ömrü - Modüler Temizlik Başlıkları

Hafif ve Ergonomik Tasarım - Uzun Pil Ömrü - Modüler Temizlik Başlıkları

Sadece 2.3 kg ağırlığıyla Jet 60, kolay taşınabilir ve ergonomik bir kullanım sunar. Özellikle dikey formuyla dar alanlarda ve mobilya altlarında temizlik yapmak son derece pratik hale gelir.

Yüksek kapasiteli bataryası ile bu şarjlı süpürge 40 dakikaya kadar kesintisiz kullanım sunar. Ayrıca, çıkarılabilir bataryası sayesinde temizliğe ara vermeden yedek pil kullanabilirsiniz.

Farklı yüzeyler için özel tasarlanmış çoklu başlıklar sayesinde halı, parke, fayans gibi çeşitli zeminlerde mükemmel sonuçlar alabilirsiniz. Bu modüler başlıklar, evdeki her türlü temizlik ihtiyacına uyum sağlar.

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

  • Motor Gücü: 150W güçlü emiş performansı

  • Motor Tipi: Dijital Invertör Motor

  • Pil Ömrü: 40 dakikaya kadar kesintisiz temizlik

  • Pil Tipi: Çıkarılabilir lityum iyon batarya

  • Filtreleme Sistemi: Çok katmanlı filtre, tozları ve alerjenleri %99,99 oranında yakalar

  • Ağırlık: 2.3 kg (hafif ve ergonomik kullanım)

  • Toz Kapasitesi: 0.8 litre

  • Başlıklar: Modüler başlıklar (farklı zeminlere uyumlu)

  • Şarj Süresi: 3,5 saat

  • Kullanım Modları: Normal ve Turbo modlar

  • Kablo Uzunluğu: Kablosuz kullanım

  • Renk: Beyaz

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

  'Jet 60 tam aradığım pratik süpürge! Emiş gücü harika, evdeki halıları tek geçişte pırıl pırıl yapıyor. Ayrıca oldukça hafif, bu yüzden rahatça taşıyabiliyorum. Uzun pil ömrü sayesinde tüm evi tek seferde temizleyebiliyorum.'

  'Sessiz çalışıyor ve çok güçlü! Toz haznesinin geniş olması da güzel, sürekli boşaltmak zorunda kalmıyorum. Farklı zeminler için başlıkları değiştirmek de çok kolay. Kesinlikle fiyatını hak eden bir süpürge.'

  'Samsung Jet 60'ı çok sevdim! Özellikle ergonomik tasarımı sayesinde merdivenlerde bile rahatlıkla kullanabiliyorum. Filtreleme sistemi sayesinde evdeki toz ve alerjiler ciddi şekilde azaldı. Şarj süresi de oldukça tatmin edici.'

İstediğiniz elektrikli dikey süpürgenin Samsung VS15A6031R1 Jet 60 Şarjlı Dikey Süpürge olduğuna karar verdiyseniz, Amazon ya da Hepsiburada güvencesiyle satın alabilirsiniz. 

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