A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Samsung VS15A6031R1 Jet 60 Şarjlı Dikey Süpürge Alınır mı?

Eğer hem güçlü hem de pratik bir süpürge arıyorsanız, Samsung Jet 60 Şarjlı Dikey Süpürge tam size göre! 150W emiş gücü, dijital invertör motoru ve hafif yapısı ile evdeki temizlik işlerini kolaylaştıran bu model, farklı zeminlerde etkili bir performans sunuyor. Üstelik uzun pil ömrü ve çok katmanlı filtreleme sistemiyle sadece zemini değil, havayı da temiz tutuyor!

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Bu içerik 12.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.