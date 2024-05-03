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A101'de Satışa Sunulan Microsoft Xbox Series S Oyun Konsolu Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

etiket A101'de Satışa Sunulan Microsoft Xbox Series S Oyun Konsolu Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 15:05

2 Mayıs 2024 tarihinde A101'de satışa sunulan Microsoft Xbox Series S Oyun Konsolu 512 GB modeli özellikleri ve yorumları ile burada! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 internete özel Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. 2 Mayıs 2024 a101.com.tr internete özel Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan Microsoft Xbox Series S Oyun Konsolu 512 GB'nin nasıl olduğunu merak ediyorsanız hiç vakit kaybetmeden yukarı kaydırın. Özellikleri ve kullanıcı yorumları ile birlikte inceliyoruz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 02.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

2 Mayıs 2024 A101 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğunu daha önce sizinle paylaşmıştık👇

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a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Microsoft Xbox Series S Oyun Konsolu 512 GB, en çok ilgi çeken ürünlerden biri.

a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Microsoft Xbox Series S Oyun Konsolu 512 GB, en çok ilgi çeken ürünlerden biri.

A101'de satışa sunulan Xbox Series S, birbirinden inovatif özellikleri ve oyunlardaki akıcılığı ile kullanıcılar tarafından çok seviliyor. Hızlı yükleme süreleri, yüksek görsel kalitesi, 'all-digital' arayüzü ve geliştirme seti ile herkesin beğenisini toplayan cihazı sizlerle değerlendirmek istedik.

All-Digital Tasarım ve GamePass Çevrimiçi Oyun Desteği

All-Digital Tasarım ve GamePass Çevrimiçi Oyun Desteği

Xbox Series S, sizi tamamen dijital bir oyun dünyasına davet ediyor. Oyunlarınızı internet üzerinden indirebilir ve depolama alanınızı dijital bir şekilde düzenleyebilirsiniz.

Xbox Game Pass aboneliği sayesinde, birçok oyun arasından dilediğinizi seçebilirsiniz. Ayrıca, Xbox Live Gold ile çevrimiçi çok oyunculu oyunların heyecanına ortak olabilirsiniz. Bu dijital platform, oyun deneyiminizi en üst düzeye çıkarmanız için geniş bir oyun yelpazesi ve çevrimiçi oyun seçenekleri sunar.

Yüksek Depolama Alanı

Yüksek Depolama Alanı

Xbox Series S, kullanıcılarına geniş bir depolama kapasitesi sunar. Tam tamına 512 GB'lık bir alanı bulunan bu oyun konsolu, en sevdiğiniz oyunları saklamanız ve çeşitli dijital içeriklere sorunsuzca erişmeniz için ideal bir platform oluşturur. Bu geniş depolama alanı sayesinde, oyunlarınızı ve diğer dijital içeriklerinizi rahatlıkla yönetebilir, ihtiyaç duyduğunuzda hızlı ve kolay bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz.

Yüksek Performans, HDR ve Ray Tracing Desteği

Yüksek Performans, HDR ve Ray Tracing Desteği

Xbox Series S, AMD'nin özel olarak tasarladığı işlemci teknolojisi ve RDNA 2 mimarisi ile birlikte, oyunları yüksek çözünürlükte ve hızlı bir şekilde yüklemeyi mümkün kılar. Bu, oyun severlerin oyunları daha hızlı ve kesintisiz bir şekilde oynamasını sağlar.

Ayrıca, HDR teknolojisi ve ray tracing desteği ile birlikte, Xbox Series S, oyunları daha gerçekçi ve etkileyici bir hale getirir. Bu teknolojiler, oyunların ışıklandırma ve gölgelendirme efektlerini daha gerçekçi bir şekilde sunar ve böylece oyun severlerin oyun deneyimini daha da zenginleştirir.

Hızlı Yükleme ve Çoklu Görev Yetenekleri

Hızlı Yükleme ve Çoklu Görev Yetenekleri

Xbox Series S, hızlandırılmış bir SSD (Solid State Drive) kullanarak oyunları hızla yükler ve çoklu görev yetenekleri sayesinde daha akıcı bir oyun deneyimi sunar. Bu oyun konsolu, oyunları hızlı ve etkili bir şekilde yükleyerek kullanıcılarına zaman kazandırır. Ayrıca, çoklu görev yetenekleri, birden fazla işlemi aynı anda yürütme kapasitesi sayesinde, oyun deneyimini daha sorunsuz ve keyifli hale getirir. Xbox Series S, bu özelliklerin yanı sıra, oyunları daha gerçekçi ve etkileyici bir şekilde sunan gelişmiş grafik özelliklerine de sahiptir. Bu sayede, kullanıcılar oyunları en yüksek kalitede deneyimleyebilirler. 'Hızlı, etkili, akıcı' Xbox Series S, oyun dünyasında yeni bir standart belirliyor.

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Teknik özellikleri ise şu şekilde:

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

  • İŞLEMCİ

  • CPU. 3,6 GHz Hızında 8X Çekirdek (SMT ile 3,4 GHz) Özel Zen 2 CPU

  • GPU. 4 TFLOP, 1,565 GHz Hızında 20 CU Özel RDNA 2 GPU

  • SOC Yonga Boyutu.197,05 mm2

  • BELLEK VE DEPOLAMA

  • Bellek. 10 GB GDDR6 128 bit genişliğinde veri yolu

  • Bellek Bant Genişliği.224 GB/sn hızında 8 GB, 56 GB/sn hızında 2 GB.

  • Dahili Depolama.

  • Xbox Series S Robot White: 512 GB Özel NVME SSD

  • Xbox Series S Carbon Black: 1 TB Özel NVME SSD

  • G/Ç Aktarım Hızı. 2,4 GB/sn (Ham), 4,8 GB/sn (Sıkıştırılmış, özel donanım sıkıştırma açma bloğuyla)

  • Genişletilebilir Depolama. Xbox Series X|S için 1 TB Genişletme Kartı desteği, dahili depolama alanıyla tamamen eşleşir (ayrı olarak satılır). USB 3.1 harici HDD desteği (ayrı olarak satılır).

  • VİDEO ÖZELLİKLERİ

  • Oyun Çözünürlüğü.1440p

  • Performans Hedefi. 120 FPS'ye Kadar

  • HDMI Özellikleri.Otomatik Düşük Gecikme Modu. HDMI Değişken Yenileme Hızı. AMD FreeSync.

  • SES ÖZELLİKLERİ

  • L-PCM, 7.1'e kadar

  • Dolby Digital 5.1

  • DTS 5.1

  • Atmos ile Dolby True HD

  • BAĞLANTI NOKTALARI VE BAĞLANTI

  • HDMI. 1 adet HDMI 2.1 bağlantı noktası

  • USB. 3 adet USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası

  • Kablosuz. 802.11ac çift bant

  • Ethernet. 802.3 10/100/1000

  • Aksesuarlar radyosu. Özel çift bant Xbox Kablosuz radyo

  • TASARIM

  • Boyutlar. 6,5 cm x 15,1 cm x 27,5 cm

  • Ağırlık. Yaklaşık 1,9 kg

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

  • 'Özellikle gamepass sisteminin de getirdiği abonelik sistemi ile birlikte konsol güncel tüm oyunları rahat bir şekilde çalıştırıyor.'

  • 'Kasa minicik. Her yere rahatlıkla götürebilir, bir televizyona takıp oynayabilirsiniz. Hiç fan sesi duymadım.

  • Oyun oynadınız sonra kapatıp başka oyuna geçtiniz, inanılmaz hızlı açılıyor. Quick resume dedikleri bir nane var konsolu kapatsanız da açtığınız zaman hiçbişey yapmadan kaldığınız yerden devam ediyor oyun. PS4 koluyla fifa oynamaya alışmış biri olarak xbox koluna alışabileceğimden emin değildim. Ancak düşündüğümden çok daha rahat ettim. Paylaşım butonu eklemişler bir tane. Bununla yakaladığınız ekran görüntüsünü direkt telefonunuzdaki xbox uygulamasına atıyor ve oradan da istediğiniz herkesle whatsapp'tan paylaşabiliyorsunuz. Kola takılan telefon kulaklığı sayesinde TV'nin sesi kapalı bir şekilde kimseyi rahatsız etmeden geceleri oyun oynayabiliyorsunuz. Hatta aynı kulaklıkla xbox kullanan yada pc'den xbox ile oyun oynayan arkadaşlarınız ile sesli sohbet edebiliyorsunuz. Konsol ile gelen duracell piller yaklaşık 10 günde her gün 3-4 saat oyun seansları ile bitti. Bence yeterli bir süre. Zaten şarjlı pil kullanmak gerekiyor bittikçe değiştirilir. Gamepass ile 100den fazla oyun'u aylık uygun bir fiyatla oynamak da cabası.'

  • 'Game pass ile yüzlerce oyunu uygun fiyata oynuyorum. Depolama kısmında bize 361GB'lık yer veriyor. Bunu harici diskle arttırabilmemiz bir avantaj.'

Özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını okuduktan sonra istediğiniz oyun konsolunun Microsoft Xbox Series S Oyun Konsolu 512 GB olduğuna karar verdiyseniz, Amazon güvencesi ile buradan alabilirsiniz. Hepsiburada güvencesi ile buradan alabilirsiniz.

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Xbox Series S, Series X'e göre daha düşük bir donanıma sahiptir. Günümüzde 512 GB kapasite, geniş bir depolama alanı olarak değerlendirilemez. Kaldı ki bunun... Devamını Gör