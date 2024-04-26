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A101'de Satışa Sunulan Black Decker Şarjlı El Süpürgesi Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

etiket A101'de Satışa Sunulan Black Decker Şarjlı El Süpürgesi Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 22:17

25 Nisan 2024 tarihinde A101'de satışa sunulan  BLACK+DECKER 12V 1.5Ah Lithium-ion Evcil Havyan Başlıklı Şarjlı El Süpürgesi modeli özellikleri ve yorumları ile burada! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 internete özel Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. 25 Nisan 2024 a101.com.tr internete özel Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan BLACK+DECKER 12V 1.5Ah Lithium-ion Evcil Havyan Başlıklı Şarjlı El Süpürgesinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız hiç vakit kaybetmeden yukarı kaydırın. Özellikleri ve kullanıcı yorumları ile birlikte inceliyoruz.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 26.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

25 Nisan 2024 A101 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğunu daha önce sizinle paylaşmıştık👇

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a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan BLACK+DECKER 12V 1.5Ah Lithium-ion Evcil Havyan Başlıklı Şarjlı El Süpürgesi, en çok ilgi çeken ürünlerden biri.

a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan BLACK+DECKER 12V 1.5Ah Lithium-ion Evcil Havyan Başlıklı Şarjlı El Süpürgesi, en çok ilgi çeken ürünlerden biri.

BLACK+DECKER'ın evcil hayvan başlıklı el süpürgesi, ayrılabilir evcil hayvan fırçası ile donatılmış. Bu özellik, halı ve zemindeki inatçı evcil hayvan tüylerini toplamayı kolaylaştırıyor. Her zaman kullanıma hazır olan bu süpürge, evcil hayvan tüylerini ve kiri hızlıca temizleyebiliyor. Fırça, kolaylıkla ayrılıp temizlenebilir özellikte olduğu için süpürgenin bakımı da oldukça kolay. Çöp tenekesi, tek bir düğmeyle çıkarılıp yıkanabiliyor. Ayrıca, değiştirilebilir ve yıkanabilir bir 2 aşamalı aksiyon siklonik filtre ile donatılmış olan süpürge, etkili filtrasyon sistemi ile öne çıkıyor.

Evinizde evcil hayvan varsa bu ürünü mutlaka görmelisiniz.

Evinizde evcil hayvan varsa bu ürünü mutlaka görmelisiniz.

Evcil hayvan tüyleri için ayrı başlığa sahip süpürge, yüksek çekiş gücü ile evinizdeki kıl tüy problemini gözle görünür şekilde azaltacak. Temizliği ve bakımı da oldukça kolay olan süpürge, etkili filtresi ile alerjik bünyelerin evleri için de ideal.

Hem halıda, hem zeminde çok başarılı!

Hem halıda, hem zeminde çok başarılı!

Uzun ince başlığı sayesinde dar alanları kolaylıkla süpürmenizi sağlayan ürün, hem halı hem yüzey temizliğinde yüksek çekim gücü ile başarısını kanıtlamış. Eğer evinizde elinizin altında bulunan ve hızlı sonuç veren bir el süpürgesi ihtiyacı hissediyorsanız, Black+Decker marka şarjlı el süpürgesine şans verebilirsiniz.

Temizlik yaparken kablolar sizi kısıtlamasın.

Temizlik yaparken kablolar sizi kısıtlamasın.

8 saatte tam şarj olan süpürge, kablosuz olması ile büyük bir kolaylık sağlıyor. Evinizi pratik şekilde temizlemenizi sağlayan süpürge, kolaylıkla monte ve demonte edilebiliyor, temizlenebiliyor.

2 siklonlu filtresi sayesinde her seferinde mükemmel temizlik.

2 siklonlu filtresi sayesinde her seferinde mükemmel temizlik.

Yıkanabilir ve değiştirilebilir 2 siklonlu filtre ile donatılmış süpürge, evinizi etkili şekilde temizleyip kırıntılardan, dökülen saçlardan ve evcil hayvan tüylerinden hızlıca arındırır.. Üstelik iki katmanlı filtresi sayesinde tozları da hapseden süpürge, alerjik bünyeye sahip olanların favorisi olacak.

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Teknik özellikleri ise şu şekilde:

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

  • Çalışma Süresi 15 dakika

  • Güç Değeri 12 V 1.5 Ah

  • Hepa Filtre Yok

  • Islak / Kuru Kuru

  • Kullanım Şekli Şarjlı

  • Siklon Filtre(dB) Var

  • Su Haznesi Yok

  • Şarj Olma Süresi 8 saat

  • Ağırlık 1.5 kg

  • Boyutlar 16x12x37

  • Toz Kapasitesi 400 ml

  • Garanti Süresi 2 yıl garantili

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

  • 'Bir köpek sahibi olarak benim için bu kablosuz elektrikli süpürge bir nimet. Emiş gücü harika, gerçekten tüm köpek kıllarını çekiyor ve pil ömrü benim için kesinlikle yeterli. Tek dezavantajı gerçekten sadece aşırı büyük olması..'

  • 'Beklentimi karşıladı, kedi tüylerini kanepeden ve sandalyelerden kolaylıkla alıyor, kablosuz olması da kullanımda pratiklik sağlıyor.'

  • 'Dün sipariş verdim bugün elime ulaştı kedimiz var onun dışında da kalabalık bi aileyiz koltukları yerleri alır işimizi görür güzel ürün satıcıya teşekkür ederiz.'

Özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını okuduktan sonra istediğiniz şarjlı süpürgenin BLACK+DECKER 12V 1.5Ah Lithium-ion Evcil Havyan Başlıklı Şarjlı El Süpürgesi olduğuna karar verdiyseniz, Amazon güvencesi ile buradan  alabilirsiniz.

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