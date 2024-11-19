A Milli Takım'ın Karadağ Maçında Ferdi Neden Oynamıyor? Ferdi Kadıoğlu Neden Kadroda Yok?
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A Milli Takım'ın Karadağ Maçında Ferdi Neden Oynamıyor? Ferdi Kadıoğlu Neden Kadroda Yok?
UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ'a konuk olan A Milli Takım'da eksik isimlerden biri olan Ferdi Kadıoğlu'nun yokluğu, gündem oldu. Başarılı futbolcunun neden sahada yer almadığı, neden oynamadığı en çok merak edilen konuların başında geldi. Peki, Ferdi neden oynamıyor? Neden kadroda yok? İşte detaylar 👇
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A Milli Takım'ın Karadağ mücadelesinin kadrosunda Ferdi Kadıoğlu'nun yer almaması, futbolseverlerin dikkatini çekti.
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İngiltere Premier Lig ekibi Brighton forması giyen başarı sol bekin, neden oynamadığı merak konusu oldu.
25 yaşındaki oyuncu, son olarak 2 Kasım'da Liverpool'a karşı forma giymiş, karşılaşmada bir gol atmayı başarmıştı.
Bu mücadelenin ardından mavi-beyazlı kulüp Ferdi'nin sakatlandığını açıklamıştı.
Sol ayak baş parmağında kapsül yırtığı tespit edildiği, sahalardan bir ay uzak kalacağı paylaşılmıştı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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