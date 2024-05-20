A Haber, İbrahim Reisi'nin Helikopter Enkazından Canlı Yayın Yaptı
A Haber, İbrahim Reisi'nin Helikopter Enkazından Canlı Yayın Yaptı
Uzun süren aramalar sonrası İran Cumhurbaşkanı ve beraberindekileri taşıyan helikopterin enkazına sabah saatlerinde ulaşıldı. Helikopter enkazına ulaşan A Haber ekipleri kaza alanında canlı yayın yaptı.
Yayın esnasında muhabirin helikopter parçasına dokunduğu görüldü.
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Dün akşamüzeri düştüğü bilgisi alınan ve arama çalışmalarına başlanan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin enkazına yaklaşık 13 saatlik bir arama çalışması sonucu ulaşıldı.
Arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşması sonrası Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve heyette yer alan diğer kişilerin hayatını kaybettiği açıklandı.
Kazada hayatını kaybeden isimlerin cesetleri bölgeden alınarak sevk edildi. Tüm dünyanın merakla görüntü beklediği bölgeye A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve kameraman Mustafa Kadir Mercan ulaştı.
Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci İsmail Saymaz, 'A Haber, İran Cumhurbaşkanı’nı taşıyan helikopterin düştüğü noktadan ve enkazın başından yayın yapıyor.' notunu düştü.
A Haber'in kaydettiği görüntülerde muhabirin helikopter parçasına dokunduğu anlar da yer aldı. Gazeteci İsmail Saymaz, bir takipçisinin 'Olay yerinin çevrilmemesi, herkesin enkazın bu kadar yakınına girmesi normal mi?' sorusu üzerine 'Gerçekten ilginç. Bence de normal değil. Ama muhabir ve kameraman arkadaşlara helal olsun.' dedi.
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İşte A Haber'in kaza bölgesinden paylaştığı görüntüler 📹
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