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A Haber'de 10 Kişinin Hayatını Kaybettiği Kuzey Marmara Otoyolu'nu Öven Akademisyen Tartışma Yarattı

A Haber'de 10 Kişinin Hayatını Kaybettiği Kuzey Marmara Otoyolu'nu Öven Akademisyen Tartışma Yarattı

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 10:54

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Bu sabah Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde yaşanan kazada 7 araç birbirine girerken 10 kişi de hayatını kaybetti. Katliam gibi kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı da otoyolu anlattı.

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Aralarında 3 otobüs ve 1 TIR'ın da bulunduğu 7 araç henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaparken 10 kişinin öldüğü, 7'si ağır 57 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Aralarında 3 otobüs ve 1 TIR'ın da bulunduğu 7 araç henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaparken 10 kişinin öldüğü, 7'si ağır 57 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaşanan kaza ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz: 👇

Kaza ile ilgili yayın yapan A Haber'de ise Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Cansın Helvacı'nın canlı yayın konuğu oldu.

Kaza ile ilgili yayın yapan A Haber'de ise Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Cansın Helvacı'nın canlı yayın konuğu oldu.

Sunucu Cansın Helvacı ise canlı yayına katılan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'ya 'Bilmeyenler, kullanmayanlar için yolu tarif eder misiniz?' diye sordu.

Sunucu Cansın Helvacı ise canlı yayına katılan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'ya 'Bilmeyenler, kullanmayanlar için yolu tarif eder misiniz?' diye sordu.

Ilıcalı ise o soruya, 'Çok önemli bir yol. Sakarya'dan başlıyor Kınalı'ya kadar devam ediyor. Bir kısımda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul'un içerisinden geçiyor ve İstanbul'un içerisinden geçen bu yolda Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ortasında aynı zamanda da bir demiryolu geçişine izin verecek şekilde, ülkemizin yapmış olduğu son zamanlardaki mega projelerden biri. Hafızam yanıltmıyorsa İstanbul kesiminden geçen Yavuz Sultan Selim'den 130 bin araç geçiyor. Bu araçlar sayesinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ve  15 Temmuz Köprüsü'nün kapasitesi tamamen kent içi ulaşıma kullanılıyor' diyerek cevap verdi.

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın o anları ise Twitter'da (X) tepki çekti. "@yaltakgurbuz" isimli kullanıcı o anları paylaşarak, "Katliam gibi trafik kazasında 10 kişi ölmüş, onlarca yaralı var,adam çıkmış yaptıkları Mega Projeleri anlatıyor" dedi.

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın o anları ise Twitter'da (X) tepki çekti. "@yaltakgurbuz" isimli kullanıcı o anları paylaşarak, "Katliam gibi trafik kazasında 10 kişi ölmüş, onlarca yaralı var,adam çıkmış yaptıkları Mega Projeleri anlatıyor" dedi.

İşte o anlar: 👇

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O anlara gelen yorumlar: 👇

O anlara gelen yorumlar: 👇
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