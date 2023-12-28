A Haber'de 10 Kişinin Hayatını Kaybettiği Kuzey Marmara Otoyolu'nu Öven Akademisyen Tartışma Yarattı

Ilıcalı ise o soruya, 'Çok önemli bir yol. Sakarya'dan başlıyor Kınalı'ya kadar devam ediyor. Bir kısımda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul'un içerisinden geçiyor ve İstanbul'un içerisinden geçen bu yolda Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ortasında aynı zamanda da bir demiryolu geçişine izin verecek şekilde, ülkemizin yapmış olduğu son zamanlardaki mega projelerden biri. Hafızam yanıltmıyorsa İstanbul kesiminden geçen Yavuz Sultan Selim'den 130 bin araç geçiyor. Bu araçlar sayesinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ve 15 Temmuz Köprüsü'nün kapasitesi tamamen kent içi ulaşıma kullanılıyor' diyerek cevap verdi.