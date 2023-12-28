A Haber'de 10 Kişinin Hayatını Kaybettiği Kuzey Marmara Otoyolu'nu Öven Akademisyen Tartışma Yarattı

İçeriğin Devamı Aşağıda
Aralarında 3 otobüs ve 1 TIR'ın da bulunduğu 7 araç henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaparken 10 kişinin öldüğü, 7'si ağır 57 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Kaza ile ilgili yayın yapan A Haber'de ise Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Cansın Helvacı'nın canlı yayın konuğu oldu.
Sunucu Cansın Helvacı ise canlı yayına katılan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'ya 'Bilmeyenler, kullanmayanlar için yolu tarif eder misiniz?' diye sordu.
Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın o anları ise Twitter'da (X) tepki çekti. "@yaltakgurbuz" isimli kullanıcı o anları paylaşarak, "Katliam gibi trafik kazasında 10 kişi ölmüş, onlarca yaralı var,adam çıkmış yaptıkları Mega Projeleri anlatıyor" dedi.
İşte o anlar: 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
O anlara gelen yorumlar: 👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda