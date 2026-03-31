A.B.İ. Bu Akşam Var mı, Yok mu? A.B.İ. Neden Yok, Yeni Bölüm Ne Zaman?

A.B.İ. Bu Akşam Var mı, Yok mu? A.B.İ. Neden Yok, Yeni Bölüm Ne Zaman?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
31.03.2026 - 12:51

ATV ekranlarında yayınlanan A.B.İ dizisinin bu akşam yeni bölümü bekleniyordu. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı yapım izleyiciyle buluşacaktı. Dizinin yeni bölümü için geri sayım başlamıştı. Ancak son anda yayın akışında değişiklik yapıldı. A.B.İ dizisi iptal edildi. 

A.B.İ. dizisi neden iptal edildi? A.B.İ. dizisinin yeni bölümü ne zaman? Gelin detaylara geçelim…

A.B.İ. 12. Bölüm (Yeni Bölüm) Bu Akşam Var mı, Yok mu?

A.B.İ. 12. Bölüm (Yeni Bölüm) Bu Akşam Var mı, Yok mu?

A.B.İ dizisinin bu akşam ekrana gelmesi beklenen yeni bölümü yayınlanmayacak. Dizinin 12. bölümü bu akşam izleyiciyle buluşmayacak.

A.B.İ. Yeni Bölüm Neden Yok?

A.B.İ. Yeni Bölüm Neden Yok?

A.B.İ. dizisinin yeni bölümü son anda iptal edildi. A.B.İ. 12. bölüm Türkiye-Kosova maçı nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak.

A.B.İ. Yeni Bölüm Ne Zaman?

A.B.İ. Yeni Bölüm Ne Zaman?

A.B.İ.’nin 12. bölümünün yeni bir gelişme olmazsa 7 Nisan Salı günü yayınlanması bekleniyor.

31 Mart Salı ATV Yayın Akışı

31 Mart Salı ATV Yayın Akışı

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 A.B.İ. 11.Bölüm

23: 20 Kuruluş Orhan 19.Bölüm

02: 00 Gözleri KaraDeniz

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
