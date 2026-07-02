90’larda Yatırım Aracı Olarak Görülen Çizgi Romanlar Neden Değer Kaybetti?
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Doksanlı yıllarda bir gün zengin olma hayaliyle yatak altlarında, naylon poşetlerde saklanan o gıcır gıcır çizgi romanların bugün neden milyoner etmediğini merak ediyorsanız, arkaya bir 90'lar pop şarkısı açın zira büyük çöküşün trajikomik hikayesine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz!
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Herkesin koleksiyoncu olmaya karar vermesi piyasanın kilitlenmesine neden oldu.
Yayıncıların özel kapak çılgınlığı ters tepti.
Spekülatörler gerçek okuyucu kitlesini piyasadan kaçırdı.
Karakterlerin sürekli ölüp dirilmesi çizgi romanlara olan güveni derinden sarstı.
Aşırı üretim yüzünden dükkanlar ve depolar dolup taştı.
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Çizgi roman dükkanlarının hızla iflas etmesi zincirleme reaksiyon yarattı.
İnternetin hayatımıza girmesi fiziksel ürün algısını değiştirdi.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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