90’larda Yatırım Aracı Olarak Görülen Çizgi Romanlar Neden Değer Kaybetti?

Bir şeyin antika veya değerli olması için nadir bulunması gerekir ama o dönemde herkes elindeki dergileri saklamaya başladı. Çizgi roman okurları gelecekte zengin olma hayaliyle aldıkları sayıları poşetlerinden bile çıkarmadan kusursuz kondisyonda muhafaza etti. Herkes aynı şeyi yapınca piyasada nadir bulunan hiçbir şey kalmadı ve arz fazlası oluştu. Yıllar sonra sandıklar açıldığında herkes ellerindeki baskıların benzersiz olmadığını anladı. Doğal olarak hiç kimsenin elindeki parça özel olmayınca fiyatlar hızla düşüşe geçti.