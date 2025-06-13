9. Türkiye Brand Summit Ödülleri: Yılın İnternet Gazetecisi Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım Oldu
Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Türkiye Brand Summit ve Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreni, Raffles Hotel’de gerçekleştirildi. Medya dünyasından pek çok önemli ismin katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, “Yılın İnternet Gazetecisi” ödülüne layık görüldü.
İşte, detaylar...
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9. Türkiye Brand Summit ve Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleri buldu!
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Yılın İnternet Gazetecisi ödülünü alan isim Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım oldu!
İşte, 9. Türkiye Brand Summit ve Türkiye Altın Marka Ödülleri
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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