9. Türkiye Brand Summit Ödülleri: Yılın İnternet Gazetecisi Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım Oldu

İstanbul İş İnsanları Derneği (İSTİNDER) ve İşte Türkiye iş platformu tarafından organize edilen 9. Türkiye Brand Summit ve Türkiye Altın Marka Ödülleri Töreni, Işıl Açıkkar ve Mehmet Aydın'ın sunuculuğunda gerçekleşti. Etkinliğe, iş, medya, spor, sanat ve siyaset dünyasından yaklaşık 500 kişi katıldı.

Etkinliğin ev sahibi ve Türkiye Brand Summit'in kurucusu olan İSTİNDER Başkanı Nedim Delibaş, açılış konuşmasında, 'Mottomuzu bu yıl 'Güçlü Bir Türkiye İçin Türk Markalarını Seçin' olarak belirledik. Türk markalarının dünya pazarında söz sahibi olması için bu tür organizasyonlar markalara motivasyon oluyor. Biz de bunun sorumluluğunu bilerek böyle bir organizasyonun 9. yılını gerçekleştirdik' ifadelerini kullandı.