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9. Türkiye Brand Summit Ödülleri: Yılın İnternet Gazetecisi Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım Oldu

9. Türkiye Brand Summit Ödülleri: Yılın İnternet Gazetecisi Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım Oldu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.06.2025 - 10:53

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Türkiye Brand Summit ve Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreni, Raffles Hotel’de gerçekleştirildi. Medya dünyasından pek çok önemli ismin katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, “Yılın İnternet Gazetecisi” ödülüne layık görüldü. 

İşte, detaylar...

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9. Türkiye Brand Summit ve Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleri buldu!

9. Türkiye Brand Summit ve Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleri buldu!

İstanbul İş İnsanları Derneği (İSTİNDER) ve İşte Türkiye iş platformu tarafından organize edilen 9. Türkiye Brand Summit ve Türkiye Altın Marka Ödülleri Töreni, Işıl Açıkkar ve Mehmet Aydın'ın sunuculuğunda gerçekleşti. Etkinliğe, iş, medya, spor, sanat ve siyaset dünyasından yaklaşık 500 kişi katıldı.

Etkinliğin ev sahibi ve Türkiye Brand Summit'in kurucusu olan İSTİNDER Başkanı Nedim Delibaş, açılış konuşmasında, 'Mottomuzu bu yıl 'Güçlü Bir Türkiye İçin Türk Markalarını Seçin' olarak belirledik. Türk markalarının dünya pazarında söz sahibi olması için bu tür organizasyonlar markalara motivasyon oluyor. Biz de bunun sorumluluğunu bilerek böyle bir organizasyonun 9. yılını gerçekleştirdik' ifadelerini kullandı.

Yılın İnternet Gazetecisi ödülünü alan isim Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım oldu!

Yılın İnternet Gazetecisi ödülünü alan isim Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım oldu!

Global ve yerel Türk markalarının bir araya gelerek birbirleriyle etkileşim kurma ve birbirlerinden öğrenme fırsatı bulduğu törende, 60 marka ödül aldı.

İşte, 9. Türkiye Brand Summit ve Türkiye Altın Marka Ödülleri

İşte, 9. Türkiye Brand Summit ve Türkiye Altın Marka Ödülleri

Dizi & Medya Ödülleri

  • Yılın Dizi Oyuncusu: Barış Baktaş

  • Yılın Dizisi: Esaret

  • Yılın Magazin Programı: Magazin D

  • Yılın Haber Sunucusu: Meltem Bozbeyoğlu

  • Yılın Haber Kanalı: CNN Türk

  • Yılın Gazetesi: Hürriyet

  • Yılın Spor Programı: Ersin Düzen ile Futbolun 100'ü

  • Yılın Spor Gazetesi: Fotomaç

  • Yılın Televizyon Kanalı: NOW TV

  • Yılın Magazin Cemiyet Dergisi: Klass Magazin

  • Yılın Cemiyet Magazin Portalı: Cemiyet Sosyete

  • Yılın Haber Portalı: Haberler.com

  • Yılın Uluslararası Haber Portalı: Dubai Haber

  • Yılın Magazin Portalı- Enmoda Magazin

  • Yılın İnternet Gazetecisi: Ersel Yıldırım

  • 40. Yıl Basın özel ödülü – Hakan Solaker

  • Yılın İletişim Markası – Kıbrıs Genç Tv

  • Paranın Yönü – Ekol Tv - Aziz Akova - Mert Başaran

  • Yılın Ekonomi Kanalı - Ekotürk

Turizm & Seyahat Ödülleri

  • Yılın Turizm Markası: Raffles İstanbul

  • Yılın Uluslararası Turizm Markası: Rixos Hotelleri

  • Yılın Seyahat Acentası: Tatil Sepeti

  • Yılın En İyi Yurtdışı Tur Operatörü: İstya Tur

  • İnşaat ve Gayrimenkul Ödülleri

  • Yılın Uluslararası İnşaat Markası: RAMS Global

  • Türkiye’de Yılın İnşaat Markası: Fenercioğlu Holding

  • Yılın İnşaat Projesi: RAMS Etro Residences Maslak

  • Kıbrıs’ta Yılın İnşaat Projesi: Coastal Heaven - Fenercioğlu Holding

  • Yılın Reklam Filmi: RAMS Pavilion – Burak Özçivit

İş & Girişimcilik Ödülleri

  • Yılın Uluslararası İş İnsanı: Rahmiddin Umedov Numanovich

  • Yılın Genç Kadın Girişimcisi – Nur Ela Aşar

  • Yılın Girişimcisi: Ali Akkaya

  • Yılın Genç İş Adamı: Muhammet İzsiz

  • Yılın Girişimcilik Danışmanı: Sinan Ergin

  • Yılın Girişimi: Ajans Work

Marka & Kurumsal Ödüller

  • Yılın Kurumsal Markası: Fuzulev

  • Yılın Franchise & Lezzet Markası: Burger Yiyelim

  • Yılın Geri Dönüşüm Markası: Burkasan

  • Yılın Forklift Markası: Royal Forklift

  • Yılın Bankası: Kuveyt Türk

  • Yılın Teknoloji Markası: Emay Group Company

  • Yılın CEO’su: Enes Örer

  • Yılın Etkinlik & Davet Ekipman Firması: By Mustafa & Şamdancı

  • Yılın En İyi Yaratıcı Reklam & Baskı Ajansı: Derman Bilişim A.Ş.

  • Yılın İnovatif Markası: Go Baklava

  • Yılın Gıda Markası: Tat Gıda

  • Yılın Yapımcısı: Zeki Sincar

Özel ve Sosyal Ödüller

  • Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Yağmur Kalyoncu

  • Yılın Doğal Yaşam Projesi: Tiny Köy Geyikli

  • Yılın Tiny House Markası: Tiny Köy

  • Medical Estetik Alanında Yılın En İnovatif Cihazı: HIB-O Medical Devices

  • Elektrikli Mobilite Araç Özel Ödülü: Hiley Mobilite Araçları

  • Yılın Yerel Yöneticisi: Ali Uğurlu (Ulukışla Belediye Başkanı)

  • 40. Yıl Meslek Özel Ödülü: Hakan Solaker

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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