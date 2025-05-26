9 Bin Liraya Varan Fiyatlar Var! Bodrum'da Beach Fiyatları Belli Oldu
Türkiye'nin güney sahilleri sezonu açmaya hazırlanırken en popüler bölgelerden biri olan Bodrum'dan da haberler düşmeye başladı. Klasik lahmacun fiyatları haberlerinden sonra bölgedeki beach clubların popüler olanlarının fiyatları da açıklandı. Bazı işletmeler girişe ücret alırken bazıları da harcama limitleri dahilinde ücret alıyor. Liderlik ise 9.000 lira harcama limitiyle Maça Kızı'nda.
via: populicc
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Bodrum'daki popüler beach clubların fiyatları belli oldu.
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Açıklanan fiyatlar şöyle;
Tepkiler şu şekilde;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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