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9 Bin Liraya Varan Fiyatlar Var! Bodrum'da Beach Fiyatları Belli Oldu

9 Bin Liraya Varan Fiyatlar Var! Bodrum'da Beach Fiyatları Belli Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.05.2025 - 12:59

Türkiye'nin güney sahilleri sezonu açmaya hazırlanırken en popüler bölgelerden biri olan Bodrum'dan da haberler düşmeye başladı. Klasik lahmacun fiyatları haberlerinden sonra bölgedeki beach clubların popüler olanlarının fiyatları da açıklandı. Bazı işletmeler girişe ücret alırken bazıları da harcama limitleri dahilinde ücret alıyor. Liderlik ise 9.000 lira harcama limitiyle Maça Kızı'nda.

via: populicc

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Bodrum'daki popüler beach clubların fiyatları belli oldu.

Bodrum'daki popüler beach clubların fiyatları belli oldu.

Fiyatları ve yoğunluğuyla her yaz sezonunda gündemden düşmeyen Bodrum'da popüler mekanlarda denize girebilmenin ücretleri de merak ediliyor. İlçenin popüler clublarının ise fiyatları dudak uçuklatan seviyelerde.

Açıklanan fiyatlar şöyle;

Açıklanan fiyatlar şöyle;

LUCCA BEACH: 100 Euro (Minimum Harcama Bedeli)

BOBO BY STAY: 6.000 TL (Minimum Harcama Bedeli)

MAÇA KIZI HOTEL: 9.000 TL (Minimum Harcama Bedeli)

MANDARIN ORIENTAL: 160 Euro (Giriş Ücreti)

EDİTİON HOTEL: 120 Euro (Giriş Ücreti) BUDDHA BAR & BEACH: 225 Euro (75 Euro Giriş Ücreti, 150 Euro Minimum Harcama Bedeli)

NO 81 HOTEL: 3.500 TL (Minimum Harcama Bedeli)

FLAMM HOTEL BEACH: 3.500 TL (Minimum Harcama Bedeli)

SCORPIOS BEACH: 170 Euro (70 Euro Giriş Ücreti, 100 Euro MinimumHarcama Bedeli)

HIGHLIGHT HOTEL: 3.500 TL (Minimum Harcama Bedeli)

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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