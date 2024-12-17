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80 Dakika Boyunca Buzun Altında Kalan ve 13.7 Derecede Hayata Dönen Norveçli Kadın Anna Bågenholm

80 Dakika Boyunca Buzun Altında Kalan ve 13.7 Derecede Hayata Dönen Norveçli Kadın Anna Bågenholm

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.12.2024 - 14:46

Kayak yaparken bir kaza geçirdiğinizi ve vücudunuz donma noktasının bile altına indiğini düşünün. Üstelik kalbiniz atmayı bırakmış, nefes almıyorsunuz. Peki ya hala kurtulma şansınız varsa? İşte Norveçli Anna Bågenholm’un hikayesi tam da böyle bir mucizeyi anlatıyor! Gelin hikayesine beraber göz atalım.

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1999 yılının Mayıs ayında, 29 yaşındaki radyolog Anna Bågenholm, iki doktor arkadaşıyla birlikte Norveç’in Kjolen Dağları’nda kayak yapıyordu. Deneyimli kayakçılar, daha eğlenceli bir rota keşfetmek için pistin dışına çıktı.

1999 yılının Mayıs ayında, 29 yaşındaki radyolog Anna Bågenholm, iki doktor arkadaşıyla birlikte Norveç’in Kjolen Dağları’nda kayak yapıyordu. Deneyimli kayakçılar, daha eğlenceli bir rota keşfetmek için pistin dışına çıktı.

Ancak Anna’nın bir düşüşle başlayan yolculuğu tam bir felakete dönüştü. Kayan Anna, bir buz tabakasını kırarak baş aşağı bir şekilde donmuş bir dereye saplandı.

Ancak Anna’nın bir düşüşle başlayan yolculuğu tam bir felakete dönüştü. Kayan Anna, bir buz tabakasını kırarak baş aşağı bir şekilde donmuş bir dereye saplandı.

Arkadaşları hemen yardım etmeye çalıştı ancak buz çok kalındı ve Anna kaya parçaları arasında sıkışmıştı.

Arkadaşları hemen yardım etmeye çalıştı ancak buz çok kalındı ve Anna kaya parçaları arasında sıkışmıştı.

Anna, buz gibi sular altında bir hava cebinde nefes alarak yardım beklemeye çalıştı. Ancak 40 dakika sonra hareket etmeyi bıraktı. Kurtarma ekibi geldiğinde, tam 80 dakikadır buzun altındaydı ve vücut sıcaklığı 13.7 dereceye kadar düşmüştü.

Anna, buz gibi sular altında bir hava cebinde nefes alarak yardım beklemeye çalıştı. Ancak 40 dakika sonra hareket etmeyi bıraktı. Kurtarma ekibi geldiğinde, tam 80 dakikadır buzun altındaydı ve vücut sıcaklığı 13.7 dereceye kadar düşmüştü.

Kalbi atmıyordu, nefes almıyordu. Kısacası, klinik olarak ölüydü. Yine de arkadaşları vazgeçmedi ve hemen kalp masajına başladı. Anna, Tromsø’daki Kuzey Norveç Üniversitesi Hastanesi’ne hava ambulansı ile ulaştırıldı.

Kalbi atmıyordu, nefes almıyordu. Kısacası, klinik olarak ölüydü. Yine de arkadaşları vazgeçmedi ve hemen kalp masajına başladı. Anna, Tromsø’daki Kuzey Norveç Üniversitesi Hastanesi’ne hava ambulansı ile ulaştırıldı.
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Hastaneye vardığında Anna’nın durumunu gören acil servis doktoru Mads Gilbert, onu “tam anlamıyla ölü” olarak tanımlıyordu. Ancak önemli bir karar verdi: “Sıcak ve ölü olmadıkça, asla ölü kabul edilmeyecek.”

Hastaneye vardığında Anna’nın durumunu gören acil servis doktoru Mads Gilbert, onu “tam anlamıyla ölü” olarak tanımlıyordu. Ancak önemli bir karar verdi: “Sıcak ve ölü olmadıkça, asla ölü kabul edilmeyecek.”

Gilbert’in ekibi, Anna’yı bir kalp-akciğer makinesine bağlayarak kanını yavaşça ısıtıp tekrar dolaşıma soktu. Bu süreç saatler sürdü. Beklenen mucize, ertesi gün saat 16:00 civarında gerçekleşti: Anna’nın kalbi yeniden atmaya başladı.

Anna’nın hayatta kalışı, sadece tıp tarihine geçmekle kalmadı; doktorların hipotermiye yaklaşımını da değiştirdi. Onun kurtuluşu, ağır hipotermi vakalarında çok uzun süre resüsitasyon yapılabileceğini gösterdi.

Anna’nın hayatta kalışı, sadece tıp tarihine geçmekle kalmadı; doktorların hipotermiye yaklaşımını da değiştirdi. Onun kurtuluşu, ağır hipotermi vakalarında çok uzun süre resüsitasyon yapılabileceğini gösterdi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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