80 Dakika Boyunca Buzun Altında Kalan ve 13.7 Derecede Hayata Dönen Norveçli Kadın Anna Bågenholm

Kayak yaparken bir kaza geçirdiğinizi ve vücudunuz donma noktasının bile altına indiğini düşünün. Üstelik kalbiniz atmayı bırakmış, nefes almıyorsunuz. Peki ya hala kurtulma şansınız varsa? İşte Norveçli Anna Bågenholm’un hikayesi tam da böyle bir mucizeyi anlatıyor! Gelin hikayesine beraber göz atalım.

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