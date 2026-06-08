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8 - 14 Haziran 2026 Haftanın Sayı Sekansı: 318 798

etiket 8 - 14 Haziran 2026 Haftanın Sayı Sekansı: 318 798

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
08.06.2026 - 17:17
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Gökyüzünün enerjilerinin yoğun şekilde hissedileceği 8–14 Haziran 2026 haftasında öne çıkan sayı sekansı 318 798 olarak dikkat çekiyor. Bu sekans, özellikle bolluk, bereket, fırsatlar ve yaşam enerjisinin artırılması amacıyla birçok kişi tarafından kullanılan frekanslardan biridir.

Bu hafta gökyüzünde Venüs ve Jüpiter'in güçlü etkileşimleri, bereket ve genişleme temalarını ön plana çıkarırken, 318 798 sekansı da bu enerjilerle sembolik olarak uyumlanma niyetini destekleyen bir anahtar olarak değerlendirilebilir.

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Peki bu sayıların ardındaki enerji nedir?

Peki bu sayıların ardındaki enerji nedir?

3 sayısı, yaratım gücünü, ilhamı ve yaşam sevincini temsil eder. Astrolojik olarak Jüpiter'in genişletici doğasıyla ilişkilendirilir. Yeni fırsatlar, yeni kapılar ve büyüme enerjisini simgeler.

1 sayısı, başlangıçların, liderliğin ve kişinin kendi kaderini şekillendirme gücünün sembolüdür. Güneş enerjisini temsil eder. Kişinin kendi ışığını ortaya koymasını destekler.

8 sayısı, maddi başarı, güç, finansal denge ve karmanın sayısıdır. Satürn ve Plüton'un dönüştürücü etkileriyle ilişkilendirilir. Kalıcı başarı ve sağlam yapıların kurulmasına işaret eder.

7 sayısı, ruhsal bilgelik, sezgiler ve görünmeyen dünyalarla bağlantıyı temsil eder. Neptün ve Ay enerjileriyle bağdaştırılır. Bolluğun yalnızca maddi değil ruhsal boyutunu da hatırlatır.

9 sayısı, tamamlanma, ilahi destek ve evrensel hizmet enerjisidir. Mars'ın yüksek frekanstaki hizmet yönüyle ilişkilendirilebilir. Bir döngünün kapanıp yenisinin başlamasını anlatır.

8 sayısının tekrar etmesi, bu haftanın özellikle finansal konular, gelir kaynakları, kariyer fırsatları ve bereket alanında güçlü potansiyeller taşıdığına işaret eder.

SU İLE AKTİVE EDİLECEK BOLLUK VE BEREKET ENERJİ MÜHRÜ

SU İLE AKTİVE EDİLECEK BOLLUK VE BEREKET ENERJİ MÜHRÜ

Bir bardak temiz suyun üzerine aşağıdaki sayı sekansını yazabilir veya bir kağıda yazarak bardağın altına yerleştirebilirsiniz:

318 798

Ardından 3 dakika boyunca sayılara odaklanarak şu niyeti okuyabilirsiniz:

'Yüce Allah'ın izni ve rahmetiyle hayatımdaki bereket kanalları açılıyor. Bolluk, kolaylık, fırsatlar ve hayırlı kazançlar bana doğru akıyor. Maddi ve manevi zenginlik frekansıyla uyumlanıyor, hak ettiğim güzellikleri sevgiyle kabul ediyorum.'

Daha sonra suyu yavaşça içebilirsiniz.

BU HAFTA GÖKYÜZÜNÜN MESAJI

Venüs ve Jüpiter'in destekleyici etkileri altında olduğumuz bu hafta, evren bize şunu hatırlatıyor:

Bereket yalnızca para değildir.

Bereket;

doğru zamanda gelen bir telefon,

beklenmedik bir fırsat,

sağlıklı bir beden,

güven veren insanlar,

ve huzurlu bir kalptir.

318 798 sekansı bu nedenle yalnızca maddi kazancı değil, yaşamın tüm alanlarında akışa geçmeyi sembolize eder.

Belki de bu hafta karşınıza çıkacak küçük bir fırsat, gelecekteki büyük başarınızın ilk adımı olacaktır.

Gökyüzü fısıldıyor:

'Bolluk önce zihinde başlar. İnandığın frekans, hayatında büyümeye başlar.'

Gökler rehberim yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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