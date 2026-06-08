8 - 14 Haziran 2026 Haftanın Sayı Sekansı: 318 798

Bir bardak temiz suyun üzerine aşağıdaki sayı sekansını yazabilir veya bir kağıda yazarak bardağın altına yerleştirebilirsiniz:

318 798

Ardından 3 dakika boyunca sayılara odaklanarak şu niyeti okuyabilirsiniz:

'Yüce Allah'ın izni ve rahmetiyle hayatımdaki bereket kanalları açılıyor. Bolluk, kolaylık, fırsatlar ve hayırlı kazançlar bana doğru akıyor. Maddi ve manevi zenginlik frekansıyla uyumlanıyor, hak ettiğim güzellikleri sevgiyle kabul ediyorum.'

Daha sonra suyu yavaşça içebilirsiniz.

BU HAFTA GÖKYÜZÜNÜN MESAJI

Venüs ve Jüpiter'in destekleyici etkileri altında olduğumuz bu hafta, evren bize şunu hatırlatıyor:

Bereket yalnızca para değildir.

Bereket;

doğru zamanda gelen bir telefon,

beklenmedik bir fırsat,

sağlıklı bir beden,

güven veren insanlar,

ve huzurlu bir kalptir.

318 798 sekansı bu nedenle yalnızca maddi kazancı değil, yaşamın tüm alanlarında akışa geçmeyi sembolize eder.

Belki de bu hafta karşınıza çıkacak küçük bir fırsat, gelecekteki büyük başarınızın ilk adımı olacaktır.

Gökyüzü fısıldıyor:

'Bolluk önce zihinde başlar. İnandığın frekans, hayatında büyümeye başlar.'

Gökler rehberim yolumuz ışık olsun.

AstrodehA