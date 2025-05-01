78 Kişinin Öldüğü Yangın Faciasında Yeni Görüntü: İnsanlar Yanarken Araçları Kurtarmaya Gitmişler

Raporda ayrıca, “Personel yardım etmek, yardımcı olmayı denemek yerine kapalı otoparktan araçlarını dışarı çıkarmak için otopark ana giriş kapısını bir araya gelerek zorla açtı. Sadece kendileri çıkmak için kapıyı aralamaları bile yeterli olacakken, araçlarını çıkarabilmek için kapıyı tam açmaları sonucunda dışarıdan soğuk ve iç bölgede yanma gazlarına göre çok daha yoğun olan havanın yangın alanına taşınımına ve oksijen kaynağının sürekliliğine neden olmuştur” denildi.