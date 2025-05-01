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78 Kişinin Öldüğü Yangın Faciasında Yeni Görüntü: İnsanlar Yanarken Araçları Kurtarmaya Gitmişler

78 Kişinin Öldüğü Yangın Faciasında Yeni Görüntü: İnsanlar Yanarken Araçları Kurtarmaya Gitmişler

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
02.05.2025 - 00:23

Bolu’da kayak merkezi Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Otel çalışanlarının müşterileri uyandırmak yerine işletme sahiplerinin araçlarını kurtarmak için otoparka gittikleri ortaya çıktı.

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Bolu’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciası hakkında yeni gelişmeler gündeme geldi.

Bolu’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciası hakkında yeni gelişmeler gündeme geldi.

Kayak merkezi Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangın faciasında 78 kişi yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin 28 şüpheli tutuklanırken, 9’u sonraki süreçte tahliye edildi. 19 kişinin ise tutukluluk halleri devam ediyor.

Yangının başladığı saatlerde otel çalışanlarının odalarda kalan tatilcileri uyarmak yerine otel sahiplerinin araçlarını kurtarmak için otelin alt katında bulunan kapalı otoparka gittiği ortaya çıktı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 189 sayfalık raporda, araçları kurtarmaya gidenlerin otoparkın kapısını açmasıyla yangının büyümesine neden oldukları açıkça yer aldı.

Uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 189 sayfalık raporda, araçları kurtarmaya gidenlerin otoparkın kapısını açmasıyla yangının büyümesine neden oldukları açıkça yer aldı.

Raporda ayrıca,  “Personel yardım etmek, yardımcı olmayı denemek yerine kapalı otoparktan araçlarını dışarı çıkarmak için otopark ana giriş kapısını bir araya gelerek zorla açtı. Sadece kendileri çıkmak için kapıyı aralamaları bile yeterli olacakken, araçlarını çıkarabilmek için kapıyı tam açmaları sonucunda dışarıdan soğuk ve iç bölgede yanma gazlarına göre çok daha yoğun olan havanın yangın alanına taşınımına ve oksijen kaynağının sürekliliğine neden olmuştur” denildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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