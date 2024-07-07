7 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
7 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Son dönemde birçok ünlü ismin tatil rotasını Yunanistan'a çevirmesinden ve iki ülke arasındaki fiyatları karşılaştırmasından sonra Armağan Çağlayan'dan "nasıl oluyor bu?" isyanı geldi!
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2. Metin Akpınar'ın kızı olduğunu ispatlayan Duygu Nebioğlu'nun ardından ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı da mahkemeye başvurmuştu. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre mahkeme sonucunu öğrenen Katkıcı, Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtladı!
3. Eski eşi Demet Şener'e dava açıp oğlu için ödediği nafakanın kaldırılmasını talep eden İbrahim Kutluay'ın yepyeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündemde bomba gibi düştü!
4. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in babasının ikinci evliliğinden olan ve görüşmeyi reddettiği kız kardeşi ortaya çıktı!
5. Deniz sezonunu nihayet açan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu soluğu Çeşme'de aldı. Bir yandan denizin tadını çıkaran çiftin aşka geldiği anlar ise "41 kere maşallah" dedirtti.
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6. Van’da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen konserinde "Ne Mutlu Türküm Diyene" dediği için pet şişeler fırlatıldığı iddia edilen şarkıcı Bengü önceki gün çıktığı Edirne konserinde ise çiçeklere boğuldu!
7. Ünlü oyuncu Aslı Enver dünyalar güzeli kızı Elay'ı tam bir yıl önce kucağına almıştı. Anneliğin çok yakıştığı güzel oyuncu, eş,Berkin Gökbudak'la beraber minik kızlarının doğum günü pozlarıyla kalpleri yeniden fethetti! 😍
8. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen duruşmada Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye edilmişti. İmza atmak için karakola giden Doğu'nun özel plakalı lüks jipi gözlerden kaçmadı.
9. Güzelliğiyle dillerden düşmeyen, kimilerine sempatik kimilerine de hayli antipatik gelen Berrak Tüzünataç bu sefer de bir dergi çekimi için verdiği pozlarla gündeme geldi!
10. Van’da düzenlenen ‘Kültür Yolu Festivali’nde sahne alan Cem Adrian'ın yüzüne pet şişe isabet etmesinden sonra ortalık karıştı. Yaşananlara tepkisiz kalamayan isimlerden olan Burcu Biricik de ateş püskürdü.
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11. HalkTV'den Çiğdem Tosun'un haberine göre; Hadise'yle sessiz sedasız nikah masasına oturup aylar sonra boşanan Mehmet Dinçerler'e ait kahve firmasının iflasının istendiği iddia edildi. Ünlü şarkıcının boşanmanın ardından sahnede ağlamasına neden olmasını hatırlatanlar Dinçerler'e yorum yapmadan geçemedi.
12. Bir festival krizi daha yaşandı. Karabiga Priapos Deniz Festivali kapsamında 6 Temmuz gecesi sahne alması beklenen Merve Ersoy, güvenlik sebebiyle konseri iptal etti ve sahneye çıkmadı. Festival sunucusu, Özbey'i yerin dibine soktu. Özbey ve avukatından açıklama gecikmedi...
13. Başı dertten, davadan ve polemikten kurtulmayan fenomen/yazar Pucca, bu sefer Gülben Ergen'in rastalı saçlarıyla Hollanda'ya nanik yapan Gülben Ergen'e takıldı!
14. Samimi ve doğal halleriyle favori çiftlerden biri haline gelen Yasemin ve İdo Tatlıses, ikizlerinin yüzünün de gözüktüğü ilk çekirdek aile pozunu çektirdi!
15. Saba Tümer'e konuk olan ve aşk hayatında da bir türlü dikiş tutturamayan Müjde Uzman, aşka dair yaptığı derin "Behlül" yorumuyla gündeme oturdu!
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16. Güzeller güzeli kızı Elay'ın birinci yaş gününden kareler paylaşan Aslı Enver'e biricik eşinden aşk kokan bir yorum geldi!
17. Kızlarına düşkünlüğüyle nam salmış Acun Ilıcalı, üç numarası Yasemin'in doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı!
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