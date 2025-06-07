onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
7 Haziran Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

7 Haziran Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.06.2025 - 19:58

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek evinde elektrik akımına kapıldı. Zeyrek'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek evinde elektrik akımına kapıldı. Zeyrek'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Ağır yaralanan Ferdi Zeyrek, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Özgür Özel, Zeyrek'in kalbinin 70 dakika sonra çalıştığını duyurdu. Manisa'daki vatandaşlar ise hastane önüne akın etti.

Yunanistan'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Türkiye'den hissedildi.

Yunanistan'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Türkiye'den hissedildi.

Yunanistan'ın Ayion Oros bölgesinde deprem gerçekleşti. AFAD depremin büyüklüğünü 5.2; Kandilli Rasathanesi ise 5.4 olarak açıkladı. Gökçeada'ya 130 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem Çanakkale ve Edirne'de şiddetli hissedildi. Sosyal medyada kullanıcılar korku yaşadıklarını aktardı.

Yollarda bayram itibarıyla uygulamaya konulan radar sistemi vatandaşı isyan ettirdi. Şarkıcı Hülya Avşar'dan ise teşekkür geldi.

Yollarda bayram itibarıyla uygulamaya konulan radar sistemi vatandaşı isyan ettirdi. Şarkıcı Hülya Avşar'dan ise teşekkür geldi.

Kurban Bayramı tatiliyle beraber yürürlüğe giren radar sistemi birçok vatandaşın tepkisini çekmiş, adım başı trafik cezasıyla karşı karşıya kalmasına vesile olmuştu. 

Vatandaşın isyanı dinmezken, ünlü şarkıcı Hülya Avşar'dan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür geldi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Şarkıcı Demet Akalın'ın sahnede minik hayranına sergilediği davranış sosyal medyada gündem oldu.

Şarkıcı Demet Akalın'ın sahnede minik hayranına sergilediği davranış sosyal medyada gündem oldu.

Bayramın birinci günü Yalova'da sahne alan Demet Akalın'ın sahneye çıkan minik hayranına yaptığı muamele sosyal medya kullanıcılarının tepki göstermesine sebep oldu. 

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen minik hayranını görmezden gelen ve güvenlik görevlileriyle sahneden aşağı indirten Demet Akalın'ın tavrı ayıplandı.

Moda programıyla tanınan ve ardından cezaevine girerek adından söz ettiren Nihal Candan ölümden döndü.

Moda programıyla tanınan ve ardından cezaevine girerek adından söz ettiren Nihal Candan ölümden döndü.

Geçtiğimiz gün aşırı kilo kaybı sebebiyle yoğun bakıma kaldırılan ve organ yetmezliği teşhisi koyulan Nihal Candan'ın ailesi Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. Hastaneye yattığı günden bu yana iki kez kalbi durduğu öğrenilen Nihal Candan'ın son halini ise Pınar Kerimoğlu paylaştı. Candan'ın 29.5 kilo kaldığı öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dilek İmamoğlu Emine Erdoğan'a tutuklu kadınlar için bir mektup kaleme aldı.

Dilek İmamoğlu Emine Erdoğan'a tutuklu kadınlar için bir mektup kaleme aldı.

Dilek İmamoğlu, Emine Erdoğan’a bir mektup yazdı. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve İstanbul dışındaki cezaevlerine sevk edilen kadınlar için çağrı yapan Dilek İmamoğlu, “Kadınlar çocuklarından ve ailelerinden koparılmış durumdalar. Bu çağrımın siyaset üstü, vicdani bir çağrı olarak değerlendirilmesini istirham ediyorum” dedi.

Survivor'ı bırakan yarışmacı Hikmet Tuğsuz hakkındaki iddialarla gündemde.

Survivor'ı bırakan yarışmacı Hikmet Tuğsuz hakkındaki iddialarla gündemde.

Büyük finali 13 Haziran'da gerçekleşecek Survivor'da beklenmedik bir gelişme yaşanmış ve geçtiğimiz günlerde Hikmet Tuğsuz yarışmayı bırakmıştı. Survivor'dan ayrılır ayrılmaz Londra'ya gittiği öne sürülen Hikmet, hakkındaki iddialarla ilgili açıklamada bulunmuştu. Hikmet'in bambaşka bir yerde görüntüsü ortaya çıktı.

Polonya ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları dünya üçüncüsü oldu.

Polonya ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları dünya üçüncüsü oldu.

Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, ikinci maçında da Tayland'ı 3-0 yenmeyi başarmıştı. A Milli Voleybol Takımımız bu kez Polonya ile karşı karşıya geldi. Tie-break setine uzayan maçta galip gelen taraf Filenin Sultanları oldu 🇹🇷 Bu maçın ardından A Milli Voleybol Takımımız dünya üçüncüsü oldu.

Türk edebiyatının unutulmaz şiirlerinden “Mona Roza”ya ilham veren Muazzez Akkaya Giray, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Türk edebiyatının unutulmaz şiirlerinden “Mona Roza”ya ilham veren Muazzez Akkaya Giray, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Muazzez Akkaya Giray’a yaklaşık bir yıl önce safra kesesi kanseri teşhisi konmuştu. Bir süre tedavi gören Akkaya, İstanbul’daki evinde hayatını kaybetti. 95 yaşında hayata veda eden edebiyatın simge isminin cenazesi, 9 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Camisi’nde öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

En pahalı kolej belli oldu: Robert Koleji. Robert Koleji'nin hazırlık sınıfı ücretinin 1.728.900 TL olduğu açıklandı.

En pahalı kolej belli oldu: Robert Koleji. Robert Koleji'nin hazırlık sınıfı ücretinin 1.728.900 TL olduğu açıklandı.

Binlerce öğrenci için geri sayım başladı. LGS ile liselere geçiş yapacak öğrenciler, bundan sonraki hayatlarının hayalini kuruyor. Ülkemizde eğitim veren liseler de yeni öğrencileri için hazırlıklara başladı.

LGS'de en yüksek puanlarla öğrencilerini alan yabancı kolejlerin 2025-2026 eğitim öğretim dönemindeki ücretleri açıklandı. Bu seneki en pahalı kolej Robert Koleji.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın