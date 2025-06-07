7 Haziran Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek evinde elektrik akımına kapıldı. Zeyrek'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.
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Yunanistan'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Türkiye'den hissedildi.
Yollarda bayram itibarıyla uygulamaya konulan radar sistemi vatandaşı isyan ettirdi. Şarkıcı Hülya Avşar'dan ise teşekkür geldi.
Şarkıcı Demet Akalın'ın sahnede minik hayranına sergilediği davranış sosyal medyada gündem oldu.
Moda programıyla tanınan ve ardından cezaevine girerek adından söz ettiren Nihal Candan ölümden döndü.
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Dilek İmamoğlu Emine Erdoğan'a tutuklu kadınlar için bir mektup kaleme aldı.
Survivor'ı bırakan yarışmacı Hikmet Tuğsuz hakkındaki iddialarla gündemde.
Polonya ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları dünya üçüncüsü oldu.
Türk edebiyatının unutulmaz şiirlerinden “Mona Roza”ya ilham veren Muazzez Akkaya Giray, 95 yaşında hayatını kaybetti.
En pahalı kolej belli oldu: Robert Koleji. Robert Koleji'nin hazırlık sınıfı ücretinin 1.728.900 TL olduğu açıklandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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