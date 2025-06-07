Türk Edebiyatının Mona Roza'sı Olarak Bilinen Muazzez Akkaya Hayatını Kaybetti
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Muazzez Akkaya Giray’a yaklaşık bir yıl önce safra kesesi kanseri teşhisi konmuştu.
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Sezai Karakoç’un Muazzez Akkaya için 1950’li yıllarda yazdığı "Mona Roza" şiiri, edebiyat dünyasında imkansız bir aşkın sembolüydü.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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