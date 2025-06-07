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Türk Edebiyatının Mona Roza'sı Olarak Bilinen Muazzez Akkaya Hayatını Kaybetti

Türk Edebiyatının Mona Roza'sı Olarak Bilinen Muazzez Akkaya Hayatını Kaybetti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.06.2025 - 16:28

Türk edebiyatının unutulmaz şiirlerinden “Mona Roza”ya ilham veren Muazzez Akkaya Giray, 95 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık bir yıl önce safra kesesi kanseri teşhisi konulan Akkaya, İstanbul’daki evinde yaşamını yitirdi.

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Muazzez Akkaya Giray’a yaklaşık bir yıl önce safra kesesi kanseri teşhisi konmuştu.

Muazzez Akkaya Giray’a yaklaşık bir yıl önce safra kesesi kanseri teşhisi konmuştu.

Bir süre tedavi gören Akkaya, İstanbul’daki evinde hayatını kaybetti. 95 yaşında hayata veda eden edebiyatın simge isminin cenazesi, 9 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Camisi’nde öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

Sezai Karakoç’un Muazzez Akkaya için 1950’li yıllarda yazdığı "Mona Roza" şiiri, edebiyat dünyasında imkansız bir aşkın sembolüydü.

Sezai Karakoç’un Muazzez Akkaya için 1950’li yıllarda yazdığı "Mona Roza" şiiri, edebiyat dünyasında imkansız bir aşkın sembolüydü.

Şiir, Karakoç’un üniversite yıllarında sınıf arkadaşı olan Muazzez Akkaya’ya duyduğu karşılıksız aşk üzerine kaleme alındı. Mezuniyet gecesinde şiiri kalabalık önünde okuyan Karakoç, büyük beğeni topladı. Muazzez Akkaya, şiirin kendisine yazıldığını anlayarak duygularını ifade etmeye çalıştı ancak Karakoç, bu çıkışı reddetti. Şiirin kıtalarının baş harfleri yan yana getirildiğinde 'Muazzez Akkayam' akrostişi ortaya çıkıyordu. Şiir, 1998’de yayımlandı ve aralarındaki bağ uzun yıllar boyunca edebiyat çevrelerinde konuşulmaya devam etti.

Muazzez Akkaya, üniversite yıllarında Cemal Süreya’nın da ilgisini çekmişti. Süreya’nın, sınıf arkadaşına yazdığı şiirleri cebine bıraktığı ve tahtaya yazdığı biliniyor. Rivayetlere göre Karakoç ve Süreya arasında Akkaya’ya dair bir iddia gerçekleşti ve bu iddiayı kaybeden Cemal Süreya, soyadındaki 'y' harfinden vazgeçti. Akkaya, Süreya’nın hiçbir zaman doğrudan konuşmaya çalışmadığını ancak bu iddianın çevresindekilerce doğrulandığını dile getirmişti. İki büyük şairin aynı kadına duydukları hisler, edebiyat tarihinde nadir rastlanan bir öyküye dönüşmüştü.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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