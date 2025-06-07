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Dilek İmamoğlu’ndan Emine Erdoğan’a Mektup: “Desteğiniz Binlerce İnsana Umut Olacak”

Dilek İmamoğlu’ndan Emine Erdoğan’a Mektup: “Desteğiniz Binlerce İnsana Umut Olacak”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.06.2025 - 17:58

Dilek İmamoğlu, Emine Erdoğan’a bir mektup yazdı. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve İstanbul dışındaki cezaevlerine sevk edilen kadınlar için çağrı yapan Dilek İmamoğlu, “Kadınlar çocuklarından ve ailelerinden koparılmış durumdalar. Bu çağrımın siyaset üstü, vicdani bir çağrı olarak değerlendirilmesini istirham ediyorum” dedi.

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X hesabından mektubunu yayımlayan Dilek İmamoğlu, paylaşımına Emine Erdoğanı etiketledi.

X hesabından mektubunu yayımlayan Dilek İmamoğlu, paylaşımına Emine Erdoğanı etiketledi.

Sözlerine 'Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, Bir anne ve toplum vicdanının sesi olma sorumluluğunu yüreğinde hisseden bir kadın olarak bu mektubu size yazıyorum' ifadeleriyle başlayan Dilek İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nden İstanbul dışındaki cezaevlerine nakledilen kadınların çocuklarından koparıldığını belirtti. 

'Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan kadınlar, İstanbul dışındaki cezaevlerine sevk edilmeleri nedeniyle çocuklarından ve ailelerinden koparılmış durumdalar. Bu uygulama, yalnızca bu kadınların değil, geride kalan aile bireylerinin de hayatını derinden etkilemektedir. 'Aile Yılı' ilan edilen 2025 yılında, annelik gibi kutsal bir sorumluluğun bu denli ağır şekilde sekteye uğratılması, toplum vicdanını da derinden yaralamaktadır' diyen Dilek İmamoğlu'nun çağrısı şöyle 👇🏻

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: "Bu çağrımın siyaset üstü, vicdani bir çağrı olarak değerlendirilmesini istirham ediyorum."

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: "Bu çağrımın siyaset üstü, vicdani bir çağrı olarak değerlendirilmesini istirham ediyorum."

Günahsız çocuklar annelerinden ayrı düşmekte, bu ayrılık onların ruhsal gelişimlerinde onarılması güç izler bırakmaktadır. Aile bütünlüğünün korunması, hukuk devleti olmanın en temel gereklerinden biridir. Bu tür uygulamalar, evrensel insan hakları ve çocuk hakları bakımından ciddi bir sorgulama gerektirmektedir.

Kadınların ve çocukların korunması adına gösterdiğiniz duyarlılığı biliyorum. Sizden ricam; bu meselenin insani yönüyle ele alınması, ilgili kurumlarla istişare edilerek kadın tutukluların ailelerinden koparılmamaları yönünde bir çözüm geliştirilmesidir. Bu çağrımın siyaset üstü, vicdani bir çağrı olarak değerlendirilmesini istirham ediyorum.

'mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyor; sağlık ve esenlikler diliyorum.

Saygılarımla,

Dilek Kaya İmamoğlu

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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morbusmentis

Emine kim ne iş yapıyor

Cübbeli Palpatine Hoca

Destek beklediği kişiye bak hahahaha. Dilek teyze sen daha öğrenememişsin sanırım. Neyse, sende öğrenirsin.

Cindirella Man

Bence olmamış keşke yapmasaydı böyle bir şey