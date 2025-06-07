Dilek İmamoğlu’ndan Emine Erdoğan’a Mektup: “Desteğiniz Binlerce İnsana Umut Olacak”
Dilek İmamoğlu, Emine Erdoğan’a bir mektup yazdı. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve İstanbul dışındaki cezaevlerine sevk edilen kadınlar için çağrı yapan Dilek İmamoğlu, “Kadınlar çocuklarından ve ailelerinden koparılmış durumdalar. Bu çağrımın siyaset üstü, vicdani bir çağrı olarak değerlendirilmesini istirham ediyorum” dedi.
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X hesabından mektubunu yayımlayan Dilek İmamoğlu, paylaşımına Emine Erdoğanı etiketledi.
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İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: "Bu çağrımın siyaset üstü, vicdani bir çağrı olarak değerlendirilmesini istirham ediyorum."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Emine kim ne iş yapıyor
Destek beklediği kişiye bak hahahaha. Dilek teyze sen daha öğrenememişsin sanırım. Neyse, sende öğrenirsin.
Bence olmamış keşke yapmasaydı böyle bir şey