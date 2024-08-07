7 Ağustos Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
7 Ağustos Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 7 Ağustos Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Mafya lideri Sedat Peker uzun bir süredir yurt dışında. Bir dönem Birleşik Arap Emirlikleri'nden yayınladığı YouTube videolarıyla gündemi tek başına domine eden Peker'in uzun süredir "dijital tecrit" altında olduğu iddia ediliyordu. Ancak TikTok'un canlı yayınında konuştuğu bir yayına denk gelen pek çok kişi Peker'in döndüğünü düşündü.
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Adana Otogarı’nda çiğ köfte ve ayran satan ve beslediği yılanlar sebebiyle “Yılancı Osman” olara bilinen sosyal medya ünlüsü Osman Aslan’ın hayatının dram dolu olduğu ortaya çıktı. Osman’ın, eski eşinden olan 3 çocuğunun cinayet, kaza ve intihar nedeniyle kaybettiği öğrenildi. “Yılancı Osman”, insanlardan darbe yedikçe yılanları daha çok sevdim açıklamasında bulundu.
AK Partili TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Instagram yasağı ile ilgili konuştu. Yayman, Türkiye’de sosyal medyanın “şeytanın merkezi haline” geldiğini söyledi ve Instagram ile yapılan görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.
Milyonlarca oyuncuya sahip olan Roblox, Türkiye'de erişim engeline takıldı.
İsrail, Gazze’de Ekim ayından beri sürdürdüğü katliamda 50 binden fazla insanı öldürdü. Geçtiğimiz günlerde İsrail askerlerinin, Filistinli tutsaklara tecavüz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınması ortalığı da karıştırmıştı. İsrail televizyonunda yaşananlar ise adeta kan dondurdu. Popüler bir gündüz kuşağı programının yorumcusu, Filistinli esir ile tutuklulara tecavüz ve işkence edilmesini savundu.
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), KPSS şartı aramaksızın 6 farklı kadroda personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Açılan kadrolar arasında; istihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, teknisyen, İHA sistemleri pilotu ve koruma ve emniyet memuru bulunuyor.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayli popüler olan Roblox'a geçtiğimiz saatlerde BTK tarafından getirilen erişim yasağına tepkiler de çığ gibi büyüdü.
TFF’nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün yaptığı açıklamalarda Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’i eleştirmişti. Başkan Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları sonrasında TFF’de istifalar peş peşe geldi. TFF Etik Kurulu Başkanlığına getirilen Rıdvan Gündoğdu ile birlikte 3 Yargıtay üyesi daha TFF’den istifa etti.
İsrail’in, Hamas lideri Haniye’yi İran ziyaretinde katletmesi ve Lübnan’da Hizbullah’ın önemli komutanını öldürmesi sonrasında İran’ın da İsrail’e cevap vereceği iddia ediliyordu. İran tarafından yapılan açıklamalarda, verilecek intikam cevabı için sabırlı olacakları duyurulmuştu. Mısır ise kendi uçakları için bu gece İran hava sahasının kullanılmamasını gösteren bir duyuru yayınlandı.
Türkiye’de son günlerin en popüler konusu sitelere uygulanan sansürler. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya araçlarından Instagram’a yaklaşık 1 haftadır giriş yapılamıyor. Bu akşam saatlerinde ise özellikle küçük çocukların kullandığı çevrim içi oyun oynama sitesi Roblox’a erişim kısıtlandı. Bakanlık, Roblox’un neden kapatıldığını açıkladı.
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Türkiye’de akşam saatlerinde, çocukların çevrimiçi oyun oyun oynadığı Roblox mahkeme kararıyla erişime kapanmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Roblox’un kapatılma kararasını “Çocuklarımızı korumak anayasal görevimiz” diyerek savundu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazandı.
Gazeteci Fatih Altaylı, Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kapatılan Roblox kararının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda rahatsızlık ortaya çıkardığını iddia etti. Altaylı, bakanlıkta kararı alanlar için FETÖ şüphesi bulunduğunu yazdı.
ABD’li dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift’in Avrupa turnesi kapsamında çıkacağı Avusturya’daki 3 konseri iptal edildi. Avusturya polisi, geçtiğimiz hafta içi terör eylemi planlandığı iddiasıyla 2 IŞİD üyesini gözaltına almıştı.
Eski milletvekili, gazeteci ve yazar Barış Yarkadaş; TV 100 ekranlarında Altan Sancar, Gürkan Hacır, Murat Kelkitlioğlu ve Nur Tuğba Aktay'la birlikte katıldığı yayında kapatılan Roblox'la ilgili açıklamalarda bulundu.
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Gazeteci Altan Sancar, TV 100 ekranlarında yaptığı açıklamada Instagram ve Roblox için alınan erişim engeli kararlarının insanları teşvik ettiğini açıkladı.
Milyonlarca çocuğun çevrimiçi oyun oynadığı Roblox, Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin aldığı kararla erişime engellenmişti. Roblox’un kapatılmasına sebep olarak istismara varan içeriklerin yer alaması gösteriliyordu. Mahkemenin aldığı kararın tam sayfa metni yayınlandı.
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