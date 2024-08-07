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Orta Doğu’da Savaşa Doğru: Mısır’dan İran Hava Sahası İçin Uyarı

Orta Doğu’da Savaşa Doğru: Mısır’dan İran Hava Sahası İçin Uyarı

İran Mısır
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.08.2024 - 20:55

İsrail’in, Hamas lideri Haniye’yi İran ziyaretinde katletmesi ve Lübnan’da Hizbullah’ın önemli komutanını öldürmesi sonrasında İran’ın da İsrail’e cevap vereceği iddia ediliyordu. İran tarafından yapılan açıklamalarda, verilecek intikam cevabı için sabırlı olacakları duyurulmuştu. Mısır ise kendi uçakları için bu gece İran hava sahasının kullanılmamasını gösteren bir duyuru yayınlandı.

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Orta Doğu’da tansiyon son yıllarda hiç olmadığı kadar yüksek.

Orta Doğu’da tansiyon son yıllarda hiç olmadığı kadar yüksek.

İsrail’in, İran için önemli isimleri öldürmesi sonrasında İran’ın da İsrail’e yönelik saldırıda bulunacağı iddia ediliyordu.

İsrail’in, İran için önemli isimleri öldürmesi sonrasında İran’ın da İsrail’e yönelik saldırıda bulunacağı iddia ediliyordu.

Mısır ise bugün İran hava sahası için NATOM yayınlandı.

Mısır ise bugün İran hava sahası için NATOM yayınlandı.

NATOM, havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiriye verilen isim.

NATOM, havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiriye verilen isim.

Mısır’ın yayınladığı NATOM’da, kendi uçaklarının gece 01.00 ile 04.00 arasında İran hava sahasını kullanmaması istendi.

Mısır’ın yayınladığı NATOM’da, kendi uçaklarının gece 01.00 ile 04.00 arasında İran hava sahasını kullanmaması istendi.

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