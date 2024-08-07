Orta Doğu’da Savaşa Doğru: Mısır’dan İran Hava Sahası İçin Uyarı

İsrail’in, Hamas lideri Haniye’yi İran ziyaretinde katletmesi ve Lübnan’da Hizbullah’ın önemli komutanını öldürmesi sonrasında İran’ın da İsrail’e cevap vereceği iddia ediliyordu. İran tarafından yapılan açıklamalarda, verilecek intikam cevabı için sabırlı olacakları duyurulmuştu. Mısır ise kendi uçakları için bu gece İran hava sahasının kullanılmamasını gösteren bir duyuru yayınlandı.