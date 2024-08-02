Türkiye ve İsrail Arasında ‘Ulusal Yas’ Krizi: “Yas Tutmak İsteyenler Türkiye'ye Gitsin”

'İsmail Haniye gibi bir katil için yas tutmada katılım ifadelerini kabul etmeyecektir. Büyükelçilik temsilcileri yas tutmak istiyorlarsa, Türkiye'ye gidip terör örgütü Hamas'ı kucaklayan ve onu destekleyen Erdoğan ile birlikte yas tutsunlar.'