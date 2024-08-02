Türkiye ve İsrail Arasında ‘Ulusal Yas’ Krizi: “Yas Tutmak İsteyenler Türkiye'ye Gitsin”
Türkiye ve İsrail Arasında ‘Ulusal Yas’ Krizi: “Yas Tutmak İsteyenler Türkiye'ye Gitsin”
İsmail Haniye’nin öldürülmesi nedeniyle Türkiye’de 1 günlük ulusal yas ilan edildi. Bu sebeple de Tel Aviv'deki Türkiye Büyükelçiliği, Haniye için bayraklarını yarıya indirdi.
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi yardımcısını sert bir şekilde görüşmeye çağırdı. Katz, “Yas tutmak isteyenler Türkiye'ye gitsin” ifadelerini kullanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.
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Türkiye'nin İsrail'deki büyükelçiliğinde, Hamas liderlerinden İsmail Haniye için ilan edilen yas nedeniyle Türk bayrağının yarıya indirilmesine İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'tan cevap geldi.
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Yisrael Katz, Türkiye'nin İsrail büyükelçi yardımcısını sert bir şekilde kınamak için Dışişleri Bakanlığı'na çağırma emri verdiğini duyurdu.
Katz, “Türkiye'nin İsrail büyükelçi yardımcısını kınama için çağırdım. Yas tutmak isteyenler Türkiye'ye gitsin” ifadelerini kullandı.
The Times of Israel'in aktardığına göre, Dışişleri Bakanı Katz, ofisi tarafından yayınlanan bildiride şunları söyledi:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli konuya ilişkin açıklamasında "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız." dedi.
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