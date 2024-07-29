Yine İsrail Yine Yisrael Katz: “Türkiye’yi NATO’dan Çıkarın”
Yine İsrail Yine Yisrael Katz: “Türkiye’yi NATO’dan Çıkarın”
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkiye'nin NATO çıkarılması çağrısı yaptı. Katz, gerekçe olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini gösterdi.
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İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i işgal tehditleri ve tehlikeli söylemlerinin ışığında, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz tüm diplomatlara NATO üyeleriyle acil olarak temasa geçerek, Türkiye'nin kınanması ve ittifaktan çıkarılması çağrısı yapılması talimatı verdi" dendi.
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Erdoğan, dün AK Parti Rize İl Teşkilatı'yla bir araya geldiği toplantıda, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen (İsrail'e) onlara da yaparız" ifadelerini kullanmıştı.
Bunun üzerine bir açıklama yapan Katz, "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin. Hamas karargahına ev sahipliği yapan Türkiye, Hizbullah, Hamas ve Yemen'deki Husilerle birlikte İran'ın şeytan ekseninin bir üyesi oldu" demişti.
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