İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Saddam'ın İzinden Gidiyor" Dedi ve Tehdit Etti!

Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarıyla gündeme gelen İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklamayla tepki verilmişti. Temmuz ayının ortalarında yaşanan bu hadiseden sonra İsrailli Bakan Katz bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşımda daha bulundu.