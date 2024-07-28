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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Saddam'ın İzinden Gidiyor" Dedi ve Tehdit Etti!

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Saddam'ın İzinden Gidiyor" Dedi ve Tehdit Etti!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
29.07.2024 - 00:55

Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarıyla gündeme gelen İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklamayla tepki verilmişti. Temmuz ayının ortalarında yaşanan bu hadiseden sonra İsrailli Bakan Katz bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşımda daha bulundu.

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Sosyal medya hesabında Temmuz ayının ortalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a Türkiye'den tepki gösterilmiş ve konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapılmıştı.

Sosyal medya hesabında Temmuz ayının ortalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a Türkiye'den tepki gösterilmiş ve konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları 'bir dizi yalan, iftira ve saygısızlığın' arkasına gizlemeye çalıştığı vurgulanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları 'bir dizi yalan, iftira ve saygısızlığın' arkasına gizlemeye çalıştığı vurgulanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e gözdağı vererek "Karabağ'a nasıl girdiysek benzerini onlara da yaparız" demesinden sonra paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

İsrailli Bakan Katz, bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak'ın devir lideri Saddam Hüseyin'in fotoğraflarını yan yana paylaşarak şunları yazdı:

"Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin."

"Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin."

İsrailli Bakan Katz'ın bu paylaşımından hemen sonra Hollandalı aşırı sağcı Geert Wilders'ten de "Türkiye NATO'dan atılmalıdır" paylaşımı geldi.

İsrailli Bakan Katz'ın bu paylaşımından hemen sonra Hollandalı aşırı sağcı Geert Wilders'ten de "Türkiye NATO'dan atılmalıdır" paylaşımı geldi.
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Wilders, şunları yazdı: "İslamofaşist Erdoğan İsrail'i işgal etme tehdidinde bulunuyor. Bu adam tam anlamıyla deli. Türkiye NATO'dan atılmalıdır."

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