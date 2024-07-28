İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Saddam'ın İzinden Gidiyor" Dedi ve Tehdit Etti!
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Saddam'ın İzinden Gidiyor" Dedi ve Tehdit Etti!
Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarıyla gündeme gelen İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklamayla tepki verilmişti. Temmuz ayının ortalarında yaşanan bu hadiseden sonra İsrailli Bakan Katz bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşımda daha bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya hesabında Temmuz ayının ortalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a Türkiye'den tepki gösterilmiş ve konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları 'bir dizi yalan, iftira ve saygısızlığın' arkasına gizlemeye çalıştığı vurgulanmıştı.
"Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin."
İsrailli Bakan Katz'ın bu paylaşımından hemen sonra Hollandalı aşırı sağcı Geert Wilders'ten de "Türkiye NATO'dan atılmalıdır" paylaşımı geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın