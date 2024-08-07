Yılancı Osman’ın Hayatından Dram Çıktı: “İnsanlardan Darbe Yedikçe Yılanları Sevdim”

Adana Otogarı’nda çiğ köfte ve ayran satan ve beslediği yılanlar sebebiyle “Yılancı Osman” olara bilinen sosyal medya ünlüsü Osman Aslan’ın hayatının dram dolu olduğu ortaya çıktı. Osman’ın, eski eşinden olan 3 çocuğunun cinayet, kaza ve intihar nedeniyle kaybettiği öğrenildi. “Yılancı Osman”, insanlardan darbe yedikçe yılanları daha çok sevdim açıklamasında bulundu.