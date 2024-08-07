Yılancı Osman’ın Hayatından Dram Çıktı: “İnsanlardan Darbe Yedikçe Yılanları Sevdim”
Yılancı Osman’ın Hayatından Dram Çıktı: “İnsanlardan Darbe Yedikçe Yılanları Sevdim”
Adana Otogarı’nda çiğ köfte ve ayran satan ve beslediği yılanlar sebebiyle “Yılancı Osman” olara bilinen sosyal medya ünlüsü Osman Aslan’ın hayatının dram dolu olduğu ortaya çıktı. Osman’ın, eski eşinden olan 3 çocuğunun cinayet, kaza ve intihar nedeniyle kaybettiği öğrenildi. “Yılancı Osman”, insanlardan darbe yedikçe yılanları daha çok sevdim açıklamasında bulundu.
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Adana’da satış yaptığı sıradaki hareketleri ve beslediği yılanlarla sık sık sosyal medyada gündem olan “Yılancı Osman” hayat hikayesini anlattı.
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Gençliğinde ticaret yapan yapan ve maddi durumu iyi olan Osman Aslan’ın 44 yıl önce amcasının kızı K.A. ile evlendiği, bu evliliğinden 3’ü kız 7 çocukları olduğu belirtildi. K.A.’nın aile üyelerinin tutumları yüzünden şiddetli geçimsiz yaşadıkları öne sürülen çift ilk evlat acısını 31 yıl önce yaşamış. Çiftin Ayfer Aslan isimli çocuklarını henüz 5 yaşındayken Şakirpaşa Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isterken kamyonet çarpması sonucu hayatını kaybetmiş.
Bu olaydan 7 yıl sonra ise 2000 yılında 16 yaşındaki oğulları Mazlum Aslan, uçucu madde kullananlar tarafından bıçaklanarak öldürülmüş.
Şakirpaşa Mahallesi’ndeki evleri uğursuz olduğu gerekçesiyle Toros Mahallesi’ne taşınan çiftin arasının daha da açıldığı, kalan çocuklarının da psikolojisinin bozulduğu ve Osman Aslan’ın eşi hamileyken 2004'te evi terk edip başka bir kadınla ilişki yaşaması üzerine çiftin 13 yaşındaki kızları Nazlıcan Aslan, 20 Mayıs 2013’te ablasına “Sen görürsün siz babamı eve getiremediniz ama ben onu bu eve getireceğim. Ben bunu başaracağım” dedikten sonra kendisini asarak intihar ettiği öğrenildi.
Osman Aslan'ın ailesiyle arasının bozulmasında sürekli içki içmesinin yattığı da iddia edildi. Bu süreçte psikolojisi bozulan oğullarından biri ruh sağlığı hastanesine yattı, biri de karıştığı yaralama olayı nedeniyle tutuklanarak 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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DHA’ya açıklamalarda bulunan ve yaşananlardan eski eşini sorumlu tutan Osman Aslan, “Ben bağrıma beton bastım. Bende ne evlat ne eş ne kardeş acısı kaldı. Babam öldüğünde cenazesine bile gitmedim. Ben çocukken ailem Adıyaman’da keçi yetiştiriciliği yapıyordu. Ben ise istemiyordum. Tüccardım, varlıklıydım, hepsine yedirdim içirdim. O dönem 300 işçinin yevmiyesini günlük kazanıyordum ama boşmuş demek ki. 7 çocuğum vardı, 3’ü gitti. Hiçbiriyle görüşmek istemiyorum. Böyle olmasaydı, torunlarımı kucağıma alıp yaylalarda, lüks içinde yaşatacaktım. Yoksa benim ne işim var ayranla, köfteyle Şimdi gece 02.00’de uyanıp ayranla çiğ köfte yapıp satıyorum ama şerefimle yaşıyorum. Aradan geçen süreçte ne ailemde ne de ticarette yüzüm gülmedi. Çok kez dolandırıldım. Beni öldürdüler. Derdimi anlatsam 1 sene dinlersiniz. Ben insanlardan darbe yedikçe yılanları sevmeye başladım” dedi.
Yılanlarla ilgilenirken çevresindeki vatandaşların çektiği görüntüler nedeniyle de polisin tutanak tuttuğunu sözlerine ekleyen Osman Aslan, “Yetmezmiş gibi yılanlara eziyet ediyormuşum diye polisler geldi ceza tutanağı tuttu. Ben yılanları yakalayıp işkence yapmıyorum. Her gün onları ciğerle besliyorum. Onları koynumda besliyorum. Tutanaktan sonra gittim onları doğaya saldım. Salarken de görüntüleyip polise gönderdim” diye konuştu.
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