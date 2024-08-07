Roblox Yasağının Kararı Ortaya Çıktı: Sebep Çocuk İstismarına Yönelik İçerikler
Roblox Yasağının Kararı Ortaya Çıktı: Sebep Çocuk İstismarına Yönelik İçerikler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de Whattpad ve Instagram sonrasında çocukların zaman geçirdiği Roblox da erişime kapatıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı soruşturma sonrasında mahkeme, Roblox’a erişimi engelledi.
Mahkemenin aldığı kararda, kapatılama gerekçesi olarak Roblox’ta çocuk istismarına varacak içerikleri gösterildi.
İşte Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin aldığı Roblox kararının tam metni
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın