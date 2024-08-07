Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Roblox Yasağının Kararı Ortaya Çıktı: Sebep Çocuk İstismarına Yönelik İçerikler

Roblox Yasağının Kararı Ortaya Çıktı: Sebep Çocuk İstismarına Yönelik İçerikler

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.08.2024 - 01:29

Milyonlarca çocuğun çevrimiçi oyun oynadığı Roblox, Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin aldığı kararla erişime engellenmişti. Roblox’un kapatılmasına sebep olarak istismara varan içeriklerin yer alaması gösteriliyordu. Mahkemenin aldığı kararın tam sayfa metni yayınlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye’de Whattpad ve Instagram sonrasında çocukların zaman geçirdiği Roblox da erişime kapatıldı.

Türkiye’de Whattpad ve Instagram sonrasında çocukların zaman geçirdiği Roblox da erişime kapatıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı soruşturma sonrasında mahkeme, Roblox’a erişimi engelledi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı soruşturma sonrasında mahkeme, Roblox’a erişimi engelledi.

Mahkemenin aldığı kararda, kapatılama gerekçesi olarak Roblox’ta çocuk istismarına varacak içerikleri gösterildi.

Mahkemenin aldığı kararda, kapatılama gerekçesi olarak Roblox’ta çocuk istismarına varacak içerikleri gösterildi.

İşte Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin aldığı Roblox kararının tam metni

İşte Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin aldığı Roblox kararının tam metni

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın