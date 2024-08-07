TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’dan Instagram Açıklaması

AK Partili TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Instagram yasağı ile ilgili konuştu. Yayman, Türkiye’de sosyal medyanın “şeytanın merkezi haline” geldiğini söyledi ve Instagram ile yapılan görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.