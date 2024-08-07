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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’dan Instagram Açıklaması

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’dan Instagram Açıklaması

Instagram
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.08.2024 - 18:29

AK Partili TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Instagram yasağı ile ilgili konuştu. Yayman, Türkiye’de sosyal medyanın “şeytanın merkezi haline” geldiğini söyledi ve Instagram ile yapılan görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeline ilişkin kararı değerlendirdi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeline ilişkin kararı değerlendirdi.

“Biz sansüre, engellemeye karşıyız. Aynı biçimde bu engellemeye karşı olduğumuz gibi sosyal ağ sağlayıcıların da başta Instagram olmak üzere sosyal medya platformlarında sansürlenmeye de karşıyız.”

“Biz sansüre, engellemeye karşıyız. Aynı biçimde bu engellemeye karşı olduğumuz gibi sosyal ağ sağlayıcıların da başta Instagram olmak üzere sosyal medya platformlarında sansürlenmeye de karşıyız.”

“Türkiye'deki sosyal medya aslında iyiliğin, erdemin ve güzelliğin merkezi olması gerekirken dijital faşizm başta olmak üzere; ırkçılık, nefret suçları, ötekileştirme, çocuğa şiddet, kadına şiddet, cinsel istismar, sanal kumar, uyuşturucu kullanımının özendirilmesi başta olmak üzere maalesef şeytanın merkezi haline gelmiş, kötülüğün merkezi haline gelmiş.”

“Türkiye'deki sosyal medya aslında iyiliğin, erdemin ve güzelliğin merkezi olması gerekirken dijital faşizm başta olmak üzere; ırkçılık, nefret suçları, ötekileştirme, çocuğa şiddet, kadına şiddet, cinsel istismar, sanal kumar, uyuşturucu kullanımının özendirilmesi başta olmak üzere maalesef şeytanın merkezi haline gelmiş, kötülüğün merkezi haline gelmiş.”

"Ben Instagram'ın açılması konusunda zaman vermenin çok doğru olmadığını düşünüyorum çünkü bu müzakerenin kurallarına ters bir şey. Çünkü burada yapılan bir görüşme var ve bu görüşmenin ayakları yere basan bir biçimde ilerlemesi lazım”

"Ben Instagram'ın açılması konusunda zaman vermenin çok doğru olmadığını düşünüyorum çünkü bu müzakerenin kurallarına ters bir şey. Çünkü burada yapılan bir görüşme var ve bu görüşmenin ayakları yere basan bir biçimde ilerlemesi lazım”

“Yani pozitif bir görüşmenin olduğu muhakkak ama 'bugün açıldı, yarın açılacak, şu saatte açılacak'; bunlar zaten eşyanın tabiatına aykırı bir söz olur. Doğru bir tavır da değildir. Ben bunu gerçekten en azından o müzakereyi yürütenler bakımından da doğru bulmam.”

“Yani pozitif bir görüşmenin olduğu muhakkak ama 'bugün açıldı, yarın açılacak, şu saatte açılacak'; bunlar zaten eşyanın tabiatına aykırı bir söz olur. Doğru bir tavır da değildir. Ben bunu gerçekten en azından o müzakereyi yürütenler bakımından da doğru bulmam.”
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CHP, İYİ Parti ve DEM Parti'nin; Instagram'a verilen erişim engelini görüşmek üzere Dijital Mecralar Komisyonu'nu olağanüstü toplantıya çağırmasını da değerlendiren Yayman, "Bu konuyla ilgili biz dijital mecralar komisyonu olarak toplantı yapacağız. Toplantının günü ve saatini kendi milletvekillerimizle müzakere ederek yapacağız. Türkiye'de şöyle bir yaygın kanaat var, 'İşte bir anda yaptım, oldu.' Biz bunu doğru bulmuyoruz. Biz milletvekillerimizle tek tek konuşacağız ve en uygun tarihin ne zaman olduğu konusunda bir ortak karar belirlemek suretiyle toplantı tarihimizi belirleyeceğiz. Bunu da kamuoyuna duyuracağız ama bu çok uzun bir tarih değildir. En yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu olarak Instagram gündemiyle toplantımızı yapacağız" dedi.

CHP, İYİ Parti ve DEM Parti'nin; Instagram'a verilen erişim engelini görüşmek üzere Dijital Mecralar Komisyonu'nu olağanüstü toplantıya çağırmasını da değerlendiren Yayman, "Bu konuyla ilgili biz dijital mecralar komisyonu olarak toplantı yapacağız. Toplantının günü ve saatini kendi milletvekillerimizle müzakere ederek yapacağız. Türkiye'de şöyle bir yaygın kanaat var, 'İşte bir anda yaptım, oldu.' Biz bunu doğru bulmuyoruz. Biz milletvekillerimizle tek tek konuşacağız ve en uygun tarihin ne zaman olduğu konusunda bir ortak karar belirlemek suretiyle toplantı tarihimizi belirleyeceğiz. Bunu da kamuoyuna duyuracağız ama bu çok uzun bir tarih değildir. En yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu olarak Instagram gündemiyle toplantımızı yapacağız" dedi.

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