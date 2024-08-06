AK Partili Başkan Instagram Yasağını Böyle Savundu: “Ne Kadar Güçlü Olduğumuzu Gösterir”

Türkiye’de 2 Ağustos’tan beri Instagram’a erişim engeli uygulanıyor. İddialara göre Instagram, katledilen Hamas lideri İsmail Haniye ile ilgili atılan mesajları engellediği için kapatıldı. Trabzon’un Ortahisar ilçesinin AK Parti ilçe başkanı Selahaddin Çebi ise Instagram yasağının ne kadar güçlü bir ülke olduğumuzu gösterdiğini iddia etti.