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AK Partili Başkan Instagram Yasağını Böyle Savundu: “Ne Kadar Güçlü Olduğumuzu Gösterir”

AK Partili Başkan Instagram Yasağını Böyle Savundu: “Ne Kadar Güçlü Olduğumuzu Gösterir”

Instagram
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.08.2024 - 21:05

Türkiye’de 2 Ağustos’tan beri Instagram’a erişim engeli uygulanıyor. İddialara göre Instagram, katledilen Hamas lideri İsmail Haniye ile ilgili atılan mesajları engellediği için kapatıldı. Trabzon’un Ortahisar ilçesinin AK Parti ilçe başkanı Selahaddin Çebi ise Instagram yasağının ne kadar güçlü bir ülke olduğumuzu gösterdiğini iddia etti.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kapatılan Instagram, bakanlık ve Instagram yetkililerinin yaptığı görüşmelere rağmen henüz açılmadı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kapatılan Instagram, bakanlık ve Instagram yetkililerinin yaptığı görüşmelere rağmen henüz açılmadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun son açıklamasına göre, görüşmelerde ciddi bir mesafe kaydedildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun son açıklamasına göre, görüşmelerde ciddi bir mesafe kaydedildi.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinin AK Parti ilçe başkanı Selahaddin Çebi, yüz binlerce kişinin maddi kayıp yaşamasına da neden olan Instagram yasağını ise “güçlü devlet” olarak yorumladı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinin AK Parti ilçe başkanı Selahaddin Çebi, yüz binlerce kişinin maddi kayıp yaşamasına da neden olan Instagram yasağını ise “güçlü devlet” olarak yorumladı.

Çebi, daha önce kimsenin böyle bir yasağa cesaret edemeceğini ifade ederek, “Dediklerimizi yaptıktan sonra Instagram açılacak” dedi.

Çebi, daha önce kimsenin böyle bir yasağa cesaret edemeceğini ifade ederek, “Dediklerimizi yaptıktan sonra Instagram açılacak” dedi.

AK Partili ilçe başkanının açıklamaları 👇

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