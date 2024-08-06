Herkes Açılmasını Bekliyordu! Instagram Ali Erbaş’ın Haniye Paylaşımını da Sildi

İran ziyareti sırasında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye ile ilgili paylaşımlara sansür uyguladığı iddiasıyla 2 Ağustos’tan beri Türkiye’den Instagram’a giriş yapılamıyor. Hükümet ve Instagram yetkilileri arasında görüşmeler yapılırken, Instagram’ın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 31 Temmuz’da İsmail Haniye için başsağlığı dilediği paylaşımını da sildiği ortaya çıktı.