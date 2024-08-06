Herkes Açılmasını Bekliyordu! Instagram Ali Erbaş’ın Haniye Paylaşımını da Sildi
Herkes Açılmasını Bekliyordu! Instagram Ali Erbaş’ın Haniye Paylaşımını da Sildi
İran ziyareti sırasında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye ile ilgili paylaşımlara sansür uyguladığı iddiasıyla 2 Ağustos’tan beri Türkiye’den Instagram’a giriş yapılamıyor. Hükümet ve Instagram yetkilileri arasında görüşmeler yapılırken, Instagram’ın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 31 Temmuz’da İsmail Haniye için başsağlığı dilediği paylaşımını da sildiği ortaya çıktı.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından re’sen kapatma yetkisi kullanılarak erişimi engellenen Instagram’a hala giriş yapılamıyor.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileri ile yapılan ilk görüşme sonrasında “İstediğimiz sonuç çıkmadı” ifadelerini kullanmıştı.
İkinci görüşme sonrasında yine açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu; “‘Ciddi mesafe kaydettiklerini’ söylemişti.
Ancak bugün Instagram’ın yine bir Haniye mesajını silmesi gündem oldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Twitter hesabı üzerinden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın paylaşımının Instagram tarafından 5 gün sonra silindiğini açıkladı.
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Orhan; “Sadece Şehid Haniye’nin fotoğrafının paylaşılması değil, kendisine taziyede bulunması bile yasak Instagram üzerinden” dedi.
Burak Orhan'ın paylaşımı 👇
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Lan daha bi yabancı şirketle başa çıkamıyorsunuz, yabancı bir devletle mi başa çıkacaksınız?
kemalistler daha akp ile basa cikamiyolar bi de ulke yonetecekler :d
Kılıç sallıyordu ne oldu o iş 👉
milletin parasıyla kendine gemi alıp rakı içiyordu noldu o iş :d
Kılıcını da alın elinden kılıcını da hahhaha.