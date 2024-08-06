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Bakan Uraloğlu, “Instagram Konusunda Ciddi Bir Aşama Kaydettik" Dedi

Bakan Uraloğlu, “Instagram Konusunda Ciddi Bir Aşama Kaydettik" Dedi

hakankarakoca90
hakankarakoca90 - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 13:50

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'daki son durumla ilgili açıklama yaptı. Erişime açılması için şartları hatırlatan Uraloğlu, aşama kaydedildiğini söyledi.

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Günlerdir süren Instagram yasağıyla ilgili Bakan Uraloğlu bir kez daha açıklama yaptı. Görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Uraloğlu, “Instagram konusunda ciddi bir aşama kaydettik, talepleri karşıladıklarında erişimi sağlayacağız.” dedi.

Günlerdir süren Instagram yasağıyla ilgili Bakan Uraloğlu bir kez daha açıklama yaptı. Görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Uraloğlu, “Instagram konusunda ciddi bir aşama kaydettik, talepleri karşıladıklarında erişimi sağlayacağız.” dedi.

Abdülkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, ""Bu ülkenin kanunları kuralları yok mu? Elbette var, siz de bunlara uymak zorundasınız. Zannediyorum çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar." açıklaması yaparken gözler artık taleplerin karşılanıp karşılanmayacağına çevrilmiş durumda.

Abdülkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, ""Bu ülkenin kanunları kuralları yok mu? Elbette var, siz de bunlara uymak zorundasınız. Zannediyorum çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar." açıklaması yaparken gözler artık taleplerin karşılanıp karşılanmayacağına çevrilmiş durumda.

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