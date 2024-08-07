İsrail Televizyonunda İğrenç Yayın: Filistinli Tutsaklara İşkenceyi Savundular

İsrail, Gazze’de Ekim ayından beri sürdürdüğü katliamda 50 binden fazla insanı öldürdü. Geçtiğimiz günlerde İsrail askerlerinin, Filistinli tutsaklara tecavüz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınması ortalığı da karıştırmıştı. İsrail televizyonunda yaşananlar ise adeta kan dondurdu. Popüler bir gündüz kuşağı programının yorumcusu, Filistinli esir ile tutuklulara tecavüz ve işkence edilmesini savundu.