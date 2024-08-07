İsrail Televizyonunda İğrenç Yayın: Filistinli Tutsaklara İşkenceyi Savundular
İsrail Televizyonunda İğrenç Yayın: Filistinli Tutsaklara İşkenceyi Savundular
İsrail, Gazze’de Ekim ayından beri sürdürdüğü katliamda 50 binden fazla insanı öldürdü. Geçtiğimiz günlerde İsrail askerlerinin, Filistinli tutsaklara tecavüz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınması ortalığı da karıştırmıştı. İsrail televizyonunda yaşananlar ise adeta kan dondurdu. Popüler bir gündüz kuşağı programının yorumcusu, Filistinli esir ile tutuklulara tecavüz ve işkence edilmesini savundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsrail’de, Filistinli tutukluya tecavüz eden 9 askerin gözaltına alınması ülkeyi karıştırmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsrail’de yayın yapan bir televizyon programına katılan Yehuda Schlesinger isimli “gazeteci”, İsrail askerlerinin tutsaklara tecavüz etmesini savundu.
Schlesinger, hükümetin tecavüzcü askerleri koruyan bir yasa çıkarması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Programın diğer konuğu Josh Breiner ise yayında Schlesinger’e tepki gösteren tek kişi oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın