İsrail’de Tecavüzcü Askerler Skandalı: Mahkumlardan Birinin Bağırsakları Yırtılmış

İsrail, Gazze’de soykırıma devam ederken gözaltına aldığı ve tutukladığı Filistin vatandaşlarına da ağır işkence yapmakla suçlanıyor. Geçtiğimiz günlerde 9 asker, gözaltındaki iki mahkuma toplu tecavüz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. İsrail’de sağcılar, gözaltına alınan askerler için askeri tesisi basıp, askerlerin serbest bırakılmasını talep etti. Savcılık ise 1 askeri serbest bıraktı, 8 asker için ise soruşturma devam ediyor.