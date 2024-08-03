İsrail’de Tecavüzcü Askerler Skandalı: Mahkumlardan Birinin Bağırsakları Yırtılmış
İsrail’de Tecavüzcü Askerler Skandalı: Mahkumlardan Birinin Bağırsakları Yırtılmış
İsrail, Gazze’de soykırıma devam ederken gözaltına aldığı ve tutukladığı Filistin vatandaşlarına da ağır işkence yapmakla suçlanıyor. Geçtiğimiz günlerde 9 asker, gözaltındaki iki mahkuma toplu tecavüz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. İsrail’de sağcılar, gözaltına alınan askerler için askeri tesisi basıp, askerlerin serbest bırakılmasını talep etti. Savcılık ise 1 askeri serbest bıraktı, 8 asker için ise soruşturma devam ediyor.
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İsrail’de mahkumlara tecavüz eden asker skandalı yaşanıyor.
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Necef Çölü’nün ortasında bulunan ve ABD’nin işkence ile ünlü Guantanamo hapishanesine benzetilen Sde Teiman askeri üssündeki 2 mahkum, toplam 9 İsrail askerinin işkencesine ve tecavüzüne maruz kalmış.
Tecavüz ve işkence edilen mahkumlardan birinin bağırsaklarında yırtık olduğunu tespit eden bir doktorun şikayeti sonrasında başlayan soruşturma, ülkede de karışıklık çıkardı.
Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvi ve beraberindeki protestocular, askerlerin gözaltına alındığı Sde Teiman askeri üssünü basarak üssün güvenliğinden sorumlu askerle tartışma yaşadı. Aşırı sağcı bakanın yanında, İsrail’de gönüllü olarak askerlik yapanların da bulunduğu görüldü.
İşte yaşanan kavgadan görüntüler 👇
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TRT World tarafından paylaşılan olayların başka bir görüntüsü 👇
İsrail Başbakanı Netanyahu da tecavüz suçlamasıyla gözaltına alınan askerlerin serbest bırakılmasını talep etti ancak soruşturmayı yürüten askeri savcılık, sadece 1 askeri serbest bıraktı. Diğer askerlerin ise soruşturması devam ediyor.
Öte yandan İsrail’de yayın yapan Haaretz'in haberine göre, 7 Ekim’de başlayan savaş sonrası İsrail hapishanelerinde işkence gören 27 kişi hayatını kaybetti.
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