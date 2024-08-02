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Ekrem İmamoğlu'ndan İsrailli Bakan Katz'a Yanıt: "Filistin Özgür Olduğu Zaman Her Şey Çok Güzel Olacak"

Ekrem İmamoğlu'ndan İsrailli Bakan Katz'a Yanıt: "Filistin Özgür Olduğu Zaman Her Şey Çok Güzel Olacak"

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
02.08.2024 - 21:36

Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarıyla gündeme gelen İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz bu kez hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Haddini aşan İsrailli Bakan'a İBB Başkanı İmamoğlu'nun yanıtı ise oldukça sert oldu.

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Son dönemde X platformunda sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz bu defa hem Erdoğan'ı hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Son dönemde X platformunda sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz bu defa hem Erdoğan'ı hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Yanan bir Türk bayrağı görselinin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmedildiği bir görüntü paylaşan İsrailli Katz, bir paylaşımda bulunarak hem Erdoğan'a hem de İBB Başkanı İmamoğlu'na 'mention' yolladı.

İsrailli Bakan Katz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İsrailli Bakan Katz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Tüm özgür dünyanın duruşuna karşı, sadece Hamas'ın katillerine ve tecavüzcülerine verdiği destek uğruna Türkiye'yi bir diktatörlüğe dönüştürüyor. Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı olan Instagram'ı engelliyor, İsrailli bir atlet bir Türk atleti yendi diye spor yayınlarını kesiyor, Türkiye'nin askeri ihtilaf içinde olmadığı demokratik bir ülkeyi işgal etmekle tehdit ediyor ve ticari ilişkileri keserek Türk ihracatçılarına yıllık 6 milyar dolar zarar veriyor. Erdoğan, bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik kabiliyetlere sahip bir Türk devletini alıp yok ediyor, ilerici ve müreffeh bir Türkiye inşa eden Atatürk'ün mirasını ortadan kaldırıyor. Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim.'

Katz'ın bu paylaşımında kendisine 'mention' gönderilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanıtı ise oldukça sert oldu.

Katz'ın bu paylaşımında kendisine 'mention' gönderilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanıtı ise oldukça sert oldu.

Ekrem İmamoğlu, İsrailli Bakan Katz'ı alıntılayıp şunları yazdı:

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"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman."

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın üst düzey liderlerinden İsmail Haniye'nin suikastı ardından Türkiye'de bir günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu. Katz ise bu olayın öncesinde Erdoğan'a 'Saddam Hüseyin' benzetmesi yaparak tehdit etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın üst düzey liderlerinden İsmail Haniye'nin suikastı ardından Türkiye'de bir günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu. Katz ise bu olayın öncesinde Erdoğan'a 'Saddam Hüseyin' benzetmesi yaparak tehdit etmişti.

Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit ettiği paylaşımı şuradan okuyabilirsiniz:

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