Ekrem İmamoğlu'ndan İsrailli Bakan Katz'a Yanıt: "Filistin Özgür Olduğu Zaman Her Şey Çok Güzel Olacak"
Ekrem İmamoğlu'ndan İsrailli Bakan Katz'a Yanıt: "Filistin Özgür Olduğu Zaman Her Şey Çok Güzel Olacak"
Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarıyla gündeme gelen İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz bu kez hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Haddini aşan İsrailli Bakan'a İBB Başkanı İmamoğlu'nun yanıtı ise oldukça sert oldu.
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Son dönemde X platformunda sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz bu defa hem Erdoğan'ı hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.
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İsrailli Bakan Katz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Katz'ın bu paylaşımında kendisine 'mention' gönderilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanıtı ise oldukça sert oldu.
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"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın üst düzey liderlerinden İsmail Haniye'nin suikastı ardından Türkiye'de bir günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu. Katz ise bu olayın öncesinde Erdoğan'a 'Saddam Hüseyin' benzetmesi yaparak tehdit etmişti.
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