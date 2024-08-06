İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz Yeni Bir Paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Saldırmaya Devam Etti
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz Yeni Bir Paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Saldırmaya Devam Etti
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldığı paylaşıma sert tepki gelmişti. Ancak Katz hız kesmedi ve yeni bir paylaşımla Erdoğan'ı yeniden hedef aldı.
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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya üzerinden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor.
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Geçtiğimiz günlerde Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Hamas'ın katillerine ve tecavüzcülerine verdiği destek uğruna Türkiye'yi bir diktatörlüğe dönüştürüyor." şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Bu paylaşımın sonuna Ekrem İmamoğlu'nu etiketlemesi ise dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Katz'ın bu sözlerine oldukça sert bir yanıt vermişti.
"Filistin özgür olduğunda her şey çok güzel olacak" 👇
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Katz'a "klavye delikanlısı" diyerek şu sözlerle karşılık verdi 👇
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Ancak İsrail Dışişleri Bakanı Katz sözlü saldırılarına devam ediyor. Katz'ın bugün Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı paylaşımı şöyle 👇
Katz bu paylaşımına Erdoğan'ın elinde telefonla poz verdiği bir illüstrasyonu da ekledi.
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Biz zaten diyoz diceğimizi de bu dala.... noluyo
ayrisin ayrisin bakacaz. fitne bi sonsunde 😉
Abi erdoğan olabilir, ama şu anda onu korumamız gerekiyor. Aynı Ekrem İmamoğlu nun yaptıgı gibi. Ülke içinde olanlar ülke içinde kalır. Kimse bize laf edemez... Devamını Gör
adam niye diktatör çünkü instagram yasak. mantığa bak :D