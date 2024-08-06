İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz Yeni Bir Paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Saldırmaya Devam Etti

'Devlet adamı olmak yerine klavye delikanlısı olmak isteyenlere sesleniyorum: Bayrağımıza dil uzatanları rahatsız etmeye devam edeceğiz.Türkiye'nin Filistin halkıyla dayanışmasını engelleyemeyecekler. Türkiye, İsrail hükümetini ateşkese zorlamak ve insani yardım için aldığı ticaret yasağı kararının arkasındadır.'