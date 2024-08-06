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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz Yeni Bir Paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Saldırmaya Devam Etti

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz Yeni Bir Paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Saldırmaya Devam Etti

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
06.08.2024 - 12:20 Son Güncelleme: 06.08.2024 - 12:21

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldığı paylaşıma sert tepki gelmişti. Ancak Katz hız kesmedi ve yeni bir paylaşımla Erdoğan'ı yeniden hedef aldı.

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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya üzerinden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya üzerinden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Hamas'ın katillerine ve tecavüzcülerine verdiği destek uğruna Türkiye'yi bir diktatörlüğe dönüştürüyor." şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Bu paylaşımın sonuna Ekrem İmamoğlu'nu etiketlemesi ise dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Hamas'ın katillerine ve tecavüzcülerine verdiği destek uğruna Türkiye'yi bir diktatörlüğe dönüştürüyor." şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Bu paylaşımın sonuna Ekrem İmamoğlu'nu etiketlemesi ise dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Katz'ın bu sözlerine oldukça sert bir yanıt vermişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Katz'ın bu sözlerine oldukça sert bir yanıt vermişti.

"Filistin özgür olduğunda her şey çok güzel olacak" 👇

"Filistin özgür olduğunda her şey çok güzel olacak" 👇

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Katz'a "klavye delikanlısı" diyerek şu sözlerle karşılık verdi 👇

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Katz'a "klavye delikanlısı" diyerek şu sözlerle karşılık verdi 👇

'Devlet adamı olmak yerine klavye delikanlısı olmak isteyenlere sesleniyorum: Bayrağımıza dil uzatanları rahatsız etmeye devam edeceğiz.Türkiye'nin Filistin halkıyla dayanışmasını engelleyemeyecekler. Türkiye, İsrail hükümetini ateşkese zorlamak ve insani yardım için aldığı ticaret yasağı kararının arkasındadır.'

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Ancak İsrail Dışişleri Bakanı Katz sözlü saldırılarına devam ediyor. Katz'ın bugün Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı paylaşımı şöyle 👇

Ancak İsrail Dışişleri Bakanı Katz sözlü saldırılarına devam ediyor. Katz'ın bugün Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı paylaşımı şöyle 👇

Katz bu paylaşımına Erdoğan'ın elinde telefonla poz verdiği bir illüstrasyonu da ekledi.

Katz bu paylaşımına Erdoğan'ın elinde telefonla poz verdiği bir illüstrasyonu da ekledi.
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azattiq

Biz zaten diyoz diceğimizi de bu dala.... noluyo

makalele

ayrisin ayrisin bakacaz. fitne bi sonsunde 😉

Kerem

Abi erdoğan olabilir, ama şu anda onu korumamız gerekiyor. Aynı Ekrem İmamoğlu nun yaptıgı gibi. Ülke içinde olanlar ülke içinde kalır. Kimse bize laf edemez... Devamını Gör

ahmetpamukupaagl

adam niye diktatör çünkü instagram yasak. mantığa bak :D