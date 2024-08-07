2024 Paris’te Bir Madalya Daha: Esra Yıldız Kahraman Boksta Bronz Madalya Aldı
2024 Paris’te Bir Madalya Daha: Esra Yıldız Kahraman Boksta Bronz Madalya Aldı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının kadınlar 57 kilo yarı final mücadelesi yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Tayvanlı Lin Yu Ting'e 5-0 yenilerek finale çıkma şansını kaybetti ve bronz madalya elde etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın