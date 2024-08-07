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2024 Paris’te Bir Madalya Daha: Esra Yıldız Kahraman Boksta Bronz Madalya Aldı

2024 Paris’te Bir Madalya Daha: Esra Yıldız Kahraman Boksta Bronz Madalya Aldı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.08.2024 - 22:59

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazandı.

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Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının kadınlar 57 kilo yarı final mücadelesi yapıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının kadınlar 57 kilo yarı final mücadelesi yapıldı.

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Tayvanlı Lin Yu Ting'e 5-0 yenilerek finale çıkma şansını kaybetti ve bronz madalya elde etti.

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Tayvanlı Lin Yu Ting'e 5-0 yenilerek finale çıkma şansını kaybetti ve bronz madalya elde etti.
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