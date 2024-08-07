TFF’de Yargıtay Depremi: 4 Yargıtay Üyesi TFF’deki Görevlerinden İstifa Etti
TFF’de Yargıtay Depremi: 4 Yargıtay Üyesi TFF’deki Görevlerinden İstifa Etti
TFF’nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün yaptığı açıklamalarda Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’i eleştirmişti. Başkan Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları sonrasında TFF’de istifalar peş peşe geldi. TFF Etik Kurulu Başkanlığına getirilen Rıdvan Gündoğdu ile birlikte 3 Yargıtay üyesi daha TFF’den istifa etti.
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün yaptığı açıklamalarda Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’in, TFF’de görevlendirilen Yargıtay üyelerine karşı çıktığını söylemişti.
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Hacıosmanoğlu, yayıncı kuruluş beIN Sports'a verdiği röportajda, "Etik Kurulu Başkanımız var, tanımıyorum 2 sefer telefonda konuştum, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili. Teamüllerde bu var. Yargıtay Başkanımız 'Katılamazsın' diyor. Aradım, geri dönmedi. Türk futbolunu adil ve adaletli yönetmek istiyoruz. Teamüller, bu kurumlardan TFF kurullarına görev alanlar var. Ben sizin gibi 50-60 turda seçilmedim. 10'da başladı, akşam 7'de bitti. Başsavcı vekilimize niye müsaade etmiyorsunuz, cevabı merak ediyorum. Onun bunun adamı diye koymadık, Türk futboluna liyakatli ve adil yönetelim diye yola çıktık. Karşı çıkanları kamuoyunun önüne koyarız. Adalete karşı çıkanlar bizden değil.'' ifadelerini kullanmıştı.
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bu açıklamaları sonrasında TFF Etik Kurulu Başkanlığına getirilen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu ile birlikte 3 Yargıtay üyesi daha görevlerinden istifa etti.
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