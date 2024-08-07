TFF’de Yargıtay Depremi: 4 Yargıtay Üyesi TFF’deki Görevlerinden İstifa Etti

TFF’nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün yaptığı açıklamalarda Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’i eleştirmişti. Başkan Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları sonrasında TFF’de istifalar peş peşe geldi. TFF Etik Kurulu Başkanlığına getirilen Rıdvan Gündoğdu ile birlikte 3 Yargıtay üyesi daha TFF’den istifa etti.