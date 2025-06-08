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7-8 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

7-8 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.06.2025 - 00:17

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’dan Ayşe Barım'lı Bayram Mesajı

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’dan Ayşe Barım'lı Bayram Mesajı

Serenay Sarıkaya, bayramın ilk gününde içten bir mesaj paylaştı. Eski menajeri Ayşe Barım’a duyduğu özlemi dile getiren ünlü oyuncu, satırlarına sitem de eklemeyi ihmal etmedi.

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Ala Tokel’den Eski Kankisi Danla Bilic'e Zehir Zemberek Sözler

Ala Tokel’den Eski Kankisi Danla Bilic'e Zehir Zemberek Sözler

Ala Tokel ve Danla Bilic’in dostluğu geçtiğimiz aylarda ani bir şekilde bitmişti. Şiddet olaylarının ardından yeniden takipleşen ikilinin ilişkisi, Danla’nın eski sevgilisiyle gece gezmelerine katılmasıyla yeniden gerildi. Ala Tokel, sosyal medyada yaptığı sert çıkışla “keyif alıyor” diyerek adeta eski dostunu topa tuttu.

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Cemre Baysel Bikinili Paylaşımına Düştüğü Nota Eski Sevgilisi Aytaç Şaşmaz'dan Gönderme

Cemre Baysel Bikinili Paylaşımına Düştüğü Nota Eski Sevgilisi Aytaç Şaşmaz'dan Gönderme

Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz’ın ayrılığı sonrası sular bir türlü durulmuyor. Baysel’in bikinili paylaşımının hemen ardından gelen Şaşmaz’ın imalı paylaşımı sosyal medyayı salladı.

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Gitgide Erimiş: 29 Kiloya Düşen Nihal Candan’ın Son Hali Korkuttu!

Gitgide Erimiş: 29 Kiloya Düşen Nihal Candan’ın Son Hali Korkuttu!

Nihal Candan, geçirdiği yeme bozukluğu sonrası 29 kiloya kadar düştü ve organ yetmezliği teşhisiyle yoğun bakıma alındı. Kardeşi Bahar Candan, sosyal medyada vücudu kemiklerine kadar incelmiş Nihal’in son halini paylaştı.

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Mika Raun’un Makyajsız ve Filtresiz Hali Sosyal Medyayı Salladı!

Mika Raun’un Makyajsız ve Filtresiz Hali Sosyal Medyayı Salladı!

Mika Raun, geçirdiği dönüşümle sosyal medyada dikkat çeken bir figür haline geldi. Bu kez ne estetik ne de pozlar… Makyajsız ve photoshop’suz haliyle takipçilerini şaşırtan Mika, bu haliyle gündem oldu.

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Anıl Altan ile boşanma sürecinde olduklarını itiraf eden Pelin Akil'in yeni hamlesi dikkat çekti!

Anıl Altan ile boşanma sürecinde olduklarını itiraf eden Pelin Akil'in yeni hamlesi dikkat çekti!

Bir süredir ayrıldıkları konuşulan ancak kendilerine sorulduğunda konuyu geçiştiren Pelin Akil- Anıl Altan çifti sonunda konuştu. Pelin Akil iddiaları doğruladı. Daha sonra da yeni hamlesiyle gündem oldu.

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Ünlü oyuncu Demet Özdemir Kurban Bayramı'nı baba evinde geçirdi!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir Kurban Bayramı'nı baba evinde geçirdi!

Demet Özdemir babası ile uzun süredir küstü. Geçtiğimiz haftalarda babası ile yakın zamanda barıştıklarını açıklamıştı. Kurban Bayramı'nı da fırsat bilerek soluğu İzmit'te ailesinin evinde aldı.

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Hazal Subaşı'nın bikinili paylaşımı olay oldu!

Hazal Subaşı'nın bikinili paylaşımı olay oldu!

Sahipsizler dizisinde Azize karakterine hayat veren Hazal Subaşı bayramda tatile koştu. Bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçri.

Şevval Sam'dan gençlik sırrı!

Şevval Sam'dan gençlik sırrı!

Hem setlerde hem sahnelerde görmeye alışık olduğumuz Şevval Sam bu kez genç kalmanın sırrını verdi. 52 yaşındaki ünlü isim genç kızlara taş çıkartan fiziği ile hem daim dikkatleri üzerine çeken ünlülerimizden. Peki nasıl genç kalmayı başarıyor?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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