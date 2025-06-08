7-8 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’dan Ayşe Barım'lı Bayram Mesajı
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Ala Tokel’den Eski Kankisi Danla Bilic'e Zehir Zemberek Sözler
Cemre Baysel Bikinili Paylaşımına Düştüğü Nota Eski Sevgilisi Aytaç Şaşmaz'dan Gönderme
Gitgide Erimiş: 29 Kiloya Düşen Nihal Candan’ın Son Hali Korkuttu!
Mika Raun’un Makyajsız ve Filtresiz Hali Sosyal Medyayı Salladı!
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Anıl Altan ile boşanma sürecinde olduklarını itiraf eden Pelin Akil'in yeni hamlesi dikkat çekti!
Ünlü oyuncu Demet Özdemir Kurban Bayramı'nı baba evinde geçirdi!
Hazal Subaşı'nın bikinili paylaşımı olay oldu!
Şevval Sam'dan gençlik sırrı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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