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7 – 13 Eylül Konser Takvimi: Bu Haftanın En Güzel Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

7 – 13 Eylül Konser Takvimi: Bu Haftanın En Güzel Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.09.2026 - 11:24
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Eylül ayının tatlı serinliğiyle birlikte şehre dönüş heyecanı sahneleri de hareketlendiriyor! 7 – 13 Eylül 2026 haftasında müziğin ritmi Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de yine doruk noktasına ulaşıyor. Türk pop müziğinin efsanevi isimleri Sertab Erener ve Mustafa Sandal'dan, özgün tarzıyla Mabel Matiz'e, rock sahnesinin devleri Hayko Cepkin ve maNga'ya kadar muazzam bir kadro bu hafta sahneleri dolduracak.

İşte 7 – 13 Eylül haftasının en güncel konser ve etkinlik takvimi.

Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol edebilirsiniz. 

Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Başkentte şehre dönüş heyecanı, hem stadyum rock ruhunu hem de dur durak bilmeyen gece partilerini bir araya getiriyor.

Pop, Rock ve Akustik Sahne

  • Emircan Dayıoğlu: 10 Eylül Perşembe 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta dinleyicilerle buluşuyor.

  • Hayko Cepkin: 11 Eylül Cuma 21.00'de ODTÜ MD Vişnelik'te sınırları zorlayan enerjisi ve şovlarıyla sahnede devleşiyor.

  • Erol Evgin: 11 Eylül Cuma 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde Türk popunun eskimeyen klasikleriyle nostalji rüzgarları estiriyor.

  • Sertab Erener: 12 Eylül Cumartesi 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde eşsiz vokaliyle müzik ziyafeti sunuyor.

  • Pinhani: 12 Eylül Cumartesi 21.00'de ODTÜ MD Vişnelik sahnesinde dillerden düşmeyen şarkılarını on binlerce kişiyle hep bir ağızdan söylüyor.

  • Ceren Sagu: 12 Eylül Cumartesi 21.00'de Jolly Joker Ankara'da enerjiyi yükseltiyor.

Eğlence, Konsept Partiler ve DJ Şovları

  • Kahpe Feleknaz ile Doğaçlama Varyete: 9 Eylül Çarşamba 20.00'de Alaçatı Kafası Ankara'da izleyenleri kahkahaya boğuyor.

  • Lola Küba Gecesi: 9 Eylül Çarşamba günü Lola Kitchen and Bar'da Latin rüzgarları estiriyor.

  • Retro Türkçe Pop Partisi: 9 Eylül Çarşamba 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da dans pistini ateşe veriyor.

  • GOLDENGO (Halı Saha Futbol Turnuvası) ve OHASH Konseri: 11, 12 ve 13 Eylül'de Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü Spor Salonu'nda spor ve rap müziği harmanlıyor.

  • TURKISH THERAPY: 11 Eylül Cuma 20.00'de JW Marriott Ankara'da yüksek ritimli bir gece vadediyor.

  • Oldies'n Goldies Forever Young Party: 11 Eylül Cuma 20.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta altın yıllara müzikal bir bilet kesiyor.

  • TANERMAN: 11 Eylül Cuma 20.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara sahnesinde yerini alıyor.

  • City Pop Waves: 11 Eylül Cuma 20.00'de Haymatlos Mekan'da alternatif tınılarla geceyi dolduruyor.

  • 2000'ler Türkçe Pop Partisi: 11 Eylül Cuma 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da milenyumun en sevilen hitleriyle dansa davet ediyor.

  • Arem & Arman Konseri: 12 Eylül Cumartesi 18.00'de JW Marriott Ankara - Açıkhava Teras'ta güneşi elektronik ritimlerle batırıyor.

  • Girls Night: Kız Kıza: 13 Eylül Pazar 20.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus) sahnesini eğlenceye teslim ediyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

İzmir'de eylül geceleri cazdan elektroniğe, dünya yıldızlarından akustik dinletilere uzanan büyüleyici bir yelpaze sunuyor.

Yıldızlar Geçidi & Özel Konseptler

  • Zuhal Olcay: 7 Eylül Pazartesi 21.00'de Urladam Ağaçlı Sahne'de zarif sesi ve tiyatral yorumuyla haftayı açıyor.

  • Yeni Türkü: 10 Eylül Perşembe 21.00'de Urladam Ağaçlı Sahne'de yıllara meydan okuyan şarkılarıyla içimizi ısıtıyor.

  • Görecek Günler Var Daha - Sabahattin Ali: 10 Eylül Perşembe 21.00'de Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda usta kalemi müzik ve şiirle anıyor.

  • Dedublüman: 11 Eylül Cuma 21.00'de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda melankolik rock rüzgarları estiriyor.

  • Ebru Yaşar & Senfoni: 11 Eylül Cuma 21.00'de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda fantezi popu senfoniyle harmanlıyor.

  • Hakan Aysev ile Baba Şarkılar: 11 Eylül Cuma 21.00'de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda güçlü tenor sesiyle müziğe doyuruyor.

  • Mabel Matiz: 12 Eylül Cumartesi 21.00'de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yeni nesil popun zirvesindeki hitlerini seslendiriyor.

  • Evrencan Gündüz: 12 Eylül Cumartesi 21.00'de SoldOut Performance Hall'da bitmeyen enerjisi ve sıcak samimiyetiyle ruhu sarıyor.

  • Nirvana Unplugged Tribute by Direc-t: 12 Eylül Cumartesi 21.30'da Urla Surf House'ta 90'ların grunge ruhunu canlandırıyor.

  • Murat Karahan - Sezen Aksu Şarkıları: 13 Eylül Pazar 21.00'de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda dev tenorun sesinden Minik Serçe hitleri yankılanıyor.

  • Fazıl Say Jazz Quintet: 13 Eylül Pazar 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda piyanodaki dehasını caz ritimleriyle buluşturuyor.

  • Yaşar: 13 Eylül Pazar 21.00'de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda 90'ların en tatlı hatıralarını sahneye taşıyor.

Akustik, Caz, Klasik Müzik & Partiler

  • Jazz Gecesi: 9 Eylül Çarşamba 20.00'de Oğlakçıoğlu Park Hotel'de sofistike bir dinleti veriyor.

  • Marina'da Pop Klasikleri: 11 Eylül Cuma 20.30'da İzmir Marina'da serin deniz esintisi eşliğinde nostalji yaşatıyor.

  • Candles and Echoes - Kilise Etkinlikleri: 11 ve 12 Eylül'de saat 21.00'de Aziz Vukolos Kilisesi ve St. John Anglikan Kilisesi'nde büyüleyici bir mum ışığı dinletisi sunuyor.

  • Pop Delisi: %100 Türkçe Pop Partisi: 11 Eylül Cuma 21.00'de Cliff Venue'de dans tutkunlarını ağırlıyor.

  • BURHIE: 11 Eylül Cuma 21.00'de Rene Lokal sahnesinde yüksek ritim vadediyor.

  • IAMX: 11 Eylül Cuma 22.00'de SoldOut Performance Hall'da elektronik rock fırtınası estiriyor.

  • Grup Dost Yürek: 12 Eylül Cumartesi 20.00'de Bademler Sanat Köyü'nde huzur dolu bir gece yaşatıyor.

  • Atacan Kesman Klasik Gitar Resitali: 12 Eylül Cumartesi 20.30'da Bi'Kahve Bi'Sahne'de dinginliği notalarla buluşturuyor.

  • Midnight Symphony: 12 Eylül Cumartesi 21.00'de Aziz Vukolos Kilisesi'nin görkemli akustiğinde senfonik şölen sunuyor.

  • Santi & Tuğçe: 12 Eylül Cumartesi 22.15'te Kozalak Sığacık'ta elektronik ve organik tınıları masalsı şekilde birleştiriyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Bursa'da Açık Hava Tiyatrosu dev isimlere ev sahipliği yaparken, şehirdeki festival ruhu temposunu hiç düşürmüyor.

  • Aşkın Nur Yengi: 8 Eylül Salı 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda ipek sesi ve dillerden düşmeyen klasikleriyle mest ediyor.

  • Mustafa Sandal: 9 Eylül Çarşamba 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda 90'lardan bugüne tükenmeyen enerjisiyle yerinde durdurmuyor.

  • Cevdet Bağca: 10 Eylül Perşembe 21.30'da Hayal Kahvesi Bursa'da duygu yüklü sesiyle içsel bir müzik yolculuğuna çıkarıyor.

  • Emre Aydın: 11 Eylül Cuma 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda melankolik rock hitlerini dev bir koroyla birlikte seslendiriyor.

  • Serdar Ortaç: 11 Eylül Cuma 21.30'da Club Inferno Mania Bursa'da temposu hiç düşmeyen klasik şovunu sunuyor.

  • DJ Mert Demir: 11 Eylül Cuma 22.00'de Hayal Kahvesi Bursa'da mikserin başında eğlencenin nabzını tutuyor.

  • Doksanlar Diskosu: 12 Eylül Cumartesi 22.00'de Hayal Kahvesi Bursa'da zamanda müzikal bir yolculuk yaptırıyor.

  • Mabel Matiz: 13 Eylül Pazar 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda unutulmaz şarkılarını benzersiz estetiğiyle sahneye taşıyor.

Bursa Kahve Festivali Konserleri

11 - 13 Eylül tarihlerinde Bursa Sukaypark'ta gerçekleşecek olan Kahve Festivali, mis gibi kahve kokusunu sadece dev konserlerle değil; dans, yoga, özel kahve tadımları, çeşitli workshoplar ve DJ performanslarıyla harmanlayarak katılımcılara tam bir festival deneyimi sunuyor.

  • DKTT (Dolu Kadehi Ters Tut): 11 Eylül Cuma günü festivalin birinci gününde melankoliyi ritimle harmanlıyor.

  • Yüksek Sadakat: 11 Eylül Cuma günü festivalin birinci gününde sevilen şarkılarını seslendiriyor.

  • Mela Bedel: 11 Eylül Cuma günü festivalin birinci gününde dinleyicilerle buluşuyor.

  • maNga: 12 Eylül Cumartesi günü festivalin ikinci gününde rock enerjisini sahneye taşıyor.

  • Eypio: 12 Eylül Cumartesi günü festivalin ikinci gününde rap ritimleriyle tempoyu artırıyor.

  • Mavi Gri: 12 Eylül Cumartesi günü festivalin ikinci gününde alternatif tınılarını sunuyor.

  • Lvbel C5: 13 Eylül Pazar günü festivalin üçüncü gününde sahne alarak festivalin kapanışını yapıyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Öğrenci kenti Eskişehir, Eylül ayını özlediği dans partileriyle karşılıyor.

  • Pop Delisi: %100 Türkçe Pop Partisi: 12 Eylül Cumartesi 22.00'de Holly Stone Performance Hall Eskişehir'de; 2000'lerin ve bugünün en büyük Türkçe pop hitleriyle aralıksız dans edeceğiniz şahane bir gece vadediyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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