7 – 13 Eylül Konser Takvimi: Bu Haftanın En Güzel Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

Eylül ayının tatlı serinliğiyle birlikte şehre dönüş heyecanı sahneleri de hareketlendiriyor! 7 – 13 Eylül 2026 haftasında müziğin ritmi Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de yine doruk noktasına ulaşıyor. Türk pop müziğinin efsanevi isimleri Sertab Erener ve Mustafa Sandal'dan, özgün tarzıyla Mabel Matiz'e, rock sahnesinin devleri Hayko Cepkin ve maNga'ya kadar muazzam bir kadro bu hafta sahneleri dolduracak.

İşte 7 – 13 Eylül haftasının en güncel konser ve etkinlik takvimi.

Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol edebilirsiniz.